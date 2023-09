“O amor, a Sonza e a flor”

Em terras lusitanas, tenho saudade de tudo que existe no Brasil. Além das devoções pessoais (família e amigos), sinto falta mesmo de sentar em um bar e ouvir a música brasileira, aquela que ultrapassa gerações. Essa semana, plagiando Belchior, disse que um “Maracatu cearense me vai bem melhor que um fado". Por falar de música brasileira, me surpreendi nessa semana quando uma amiga me telefonou perguntando se eu já havia ouvido o “Chico”, relacionei ao “Buarque de Hollanda” e prontamente respondi “óbvio”.

No transcorrer da conversa entendi que ela estava falando da música de Luísa Sonza. Ainda assim, meio preconceituoso, só ouvi depois que Caetano Veloso comentou nas redes sociais que era uma “Bossa Nova”. Aquilo aguçou minha curiosidade e enfim visitei o streaming onde a faixa é uma das mais ouvidas no país. A música é de um ar tão sutil e me espantou. A batida nítida da Bossa resgata a essência da leveza que se imagina quando um grande amor é vivido.

“Folia pra mim, me arrepia no amor, aposta na incerteza” inicia o mergulha da letra de só quem vive uma paixão sincera pode entender. Na continuação, a cantora (que agora sei está se declarando para o atual namorado) afirma ,em “tempos de Deborah Secco”, que a “monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo”. Que bonito! E ela se pinta para disfarçar, rebusca palavras, inventa uma moda e faz até uma Bossa Nova na busca de encantar. Muda de partido, e isso no Brasil de 2023 é difícil. O interessante da canção, ao meu ver, reflete na defesa de duas opiniões bem claras: o sentimento e a música de qualidade perpassam gerações.

Escrever uma música para falar de um amor e tudo que ele pode despertar é preciso entender as referência e ela fez isso de forma digna, até ao fazer relação com a letra “Folhetim” do “outro Chico”, aquele que eu achava que era quando me telefonaram, dizendo: “se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar”. Luisa Sonza me surpreendeu quando mostra que o “amor, o sorriso e a flor” ainda resistem ao tempo. Lembro de Fernando Pessoa, para referência a minha morada, ao falar que “cartas de amor são ridículas”. Quando estas são canções, viram Bossa Nova!