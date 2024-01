O alerta que vem do Equador

O Equador encontra-se submerso em grave convulsão político-social, agravada pela ação do narcotráfico que tomou contada daquela pequena Nação, deixando em estado de alerta os seus vizinhos, dentre os quais estão o Brasil, o mais portentoso país da América do Sul, cuja ação nas relações diplomáticas há sido reconhecida mundialmente.

Para se ter melhor dimensão da crise pela qual passa aquele povo, a Assembleia Nacional (o Legislativo de lá) se reuniu emergencialmente, quando aprovou por unanimidade o Estado de Exceção decretado pelo presidente, Daniel Noboa, conferindo amplos poderes às Forças Armadas para agir nas ruas, a fim de combater o crime organizado.

Assim como já acontecera em outros países da região, o Equador, desde 2021, vem sofrendo motins, rebeliões e disputas entre facções pelo domínio do comércio ilícito de drogas e armas, uma chaga que, por décadas, também afligiu o seu vizinho mais próximo, a Colômbia, que teve de fazer acordo com os transgressores para que a paz emergisse no país.

É sabido por todos que, a dilemática situação equatoriana não é problema que afeta apenas nação A ou B, tampouco áreas isoladas de regiões do planeta, o Rio de Janeiro está ai – somente para mencionar os quadrantes em maior evidência –, não esquecendo também dos conflitos armados nas áreas metropolitanas de São Paulo – e o novo cangaço? –, que comporiam uma lista imensurável carente de soluções estratégicas de segurança pública.

Tais considerações veem a lume com intuito de prevenir as nossas autoridades para a proliferação de grupos criminosos, mormente em nossos principais centros urbanos, ensejando maior atenção e sensibilidade dos governantes, tendo em vista que, o cidadão de bem é quem hoje se considera preso, já que não sente a mínima proteção ao transitar pelas ruas.

No momento em que o Governo se prepara para substituir o ministro da Justiça e Segurança Pública, estamos torcendo para que o novo titular da Pasta, Ricardo Lewandowski, com a experiência e tirocínio angariados no STF e outras funções da alçada jurídica, abrace a questão como item primordial para a tranquilidade dos brasileiros.

Que Deus ilumine a sua gestão, bem assim e a de todos nós.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte