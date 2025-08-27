O Agosto Lilás

Reveste-se da mais ampla significação, sem dúvida, a passagem deste Agosto Lilás. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, é sua referência temporal, ante a difícil, triste e complexa realidade que assola o país, quanto à violência contra a mulher. A citada lei, de número 11.340/2006, decorre da traumática e absurda experiência vivida pela farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que por 23 anos sofreu agressões de seu ex-marido e, após uma tentativa de assassinato, ficou paraplégica. Sua história de superação inspirou a criação do arcabouço legal que visa punir os agressores e oferecer uma rede de proteção às vítimas dessa violência, tão grave e que atinge todo o Brasil, lamentavelmente, até a atualidade. O problema é gravíssimo e assume amplas proporções.

Além das agressões físicas propriamente ditas, existem muitas outras, como as de natureza psicológica, econômica, moral, sexual e patrimonial. No decorrer de todo este tempo, muitas ações têm sido empreendidas para oferecer apoio jurídico e emocional a tantas brasileiras que vivenciam essa terrível condição. Porém, constata-se claramente que ainda estão longe de atingir seus objetivos. Os desafios são enormes e ainda há muito a ser feito. Daí a importância deste mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Infelizmente os números só crescem. A violência começa geralmente a partir de insultos, agressões verbais, humilhações praticadas pelos homens contra suas namoradas, esposas, companheiras. Estas, em muitos casos completamente dependentes dos agressores e desinformadas quanto à própria existência da lei, submetem-se a situações ainda mais perigosas, que se agravam com a convivência forçada. Casos de feminicídio registram-se diariamente pelo Brasil, embora as vítimas estejam protegidas por medidas protetivas determinadas pela Justiça que, em muitos casos, não contêm a ira assassina de seus algozes.

Este ano, em especial, o governo federal deseja intensificar a mobilização nacional pelo fim do ódio contra as mulheres. A campanha tem como objetivo a divulgação do número de urgência 180, reforçando o papel da Lei Maria da Penha, informando, resguardando e convocando a sociedade brasileira à responsabilidade diante de panorama tão complexo. A meta desejada é a de ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação às vítimas, os canais de denúncia e os serviços especializados de atendimento. Diante dos alarmantes números de feminicídios, que a lei referida ainda não conseguiu arrefecer, torcemos pela intensificação desta e de outras campanhas, absolutamente necessárias para reverter esse complicado quadro. Esta é nossa permanente expectativa.