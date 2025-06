O acesso ao BCP e o TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que pode comprometer a comunicação, a interação social e o comportamento. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), nesse contexto, é um instrumento de proteção social voltado para famílias que enfrentam dificuldades financeiras e não têm meios de prover sozinhas esses cuidados. O BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é um direito assistencial garantido a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. No caso das pessoas com autismo, esse benefício representa um importante suporte financeiro, essencial para garantir dignidade e acesso aos cuidados para o bem-estar da pessoa e de sua família.

Para ter direito ao BPC, é necessário que a pessoa com autismo apresente laudo médico que ateste o diagnóstico de autismo e indique as limitações que a condição impõe à vida independente e ao trabalho. Além disso, a renda mensal por pessoa da família (renda per capita) deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. O cálculo é feito com base na soma da renda de todos os moradores da casa, dividida pelo número total de pessoas. A pessoa com autismo também deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dados atualizados.

A solicitação do benefício pode ser feita por meio do site meu.inss.gov.br, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Após o pedido, o INSS agendará uma avaliação médica e social. Se aprovado, o benefício é pago mensalmente no valor de um salário mínimo. O BPC não dá direito a 13º salário, não é vitalício (pode ser revisto) e não gera pensão por morte. Caso o pedido seja negado, é possível apresentar recurso administrativo ao próprio INSS. Nesses casos, nós, do escritório Martins Advogados Associados, recomendamos buscar orientação jurídica especializada.

O BPC representa mais do que um auxílio financeiro. Ele é uma garantia mínima de cidadania para quem mais precisa. No caso das pessoas com autismo, esse suporte pode significar acesso a tratamentos e uma vida mais digna. Conscientizar sobre o direito ao BPC é um passo importante para fortalecer a rede de apoio às pessoas com deficiência e combater a exclusão social.