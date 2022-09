O 5G em Fortaleza: o que esperar?

A chegada do 5G em Fortaleza traz consigo muitas expectativas, principalmente, para os usuários e aplicações que irão se beneficiar de uma maior velocidade de conexão. Seja para enviar e baixar arquivos, bem como fazer vídeo chamadas, o 5G traz mais velocidade e portanto mais agilidade no uso da Internet móvel.

No entretenimento, por exemplo, poderemos ter aplicações de realidade virtual, aumentada e estendida muito mais realísticas, com mais dinamismo e qualidade. Essas tecnologias poderão ter forte impacto não só no entretenimento, como na educação e mesmo na indústria. No ambiente industrial, o uso de sensores irá tornar-se mais difundido e, em decorrência desse uso, a AI aplicada a negócios também irá crescer fortemente. Haverá ainda uma maior disseminação do IOT (Internet of Things), que irá se tornar onipresente a partir da adoção do 5G.

Sem contar aspectos relacionados ao ESG (Environmental, social and Governance), já que a adoção da tecnologia permitirá uma série de aplicações com forte apelo de impacto social, tais como: redes elétricas inteligentes que podem implicar em redução da emissão de carbono, sistemas de tráfego inteligentes com menos poluição e menos uso de combustíveis, rede de monitoramento de desastres naturais, serviços de saúde mais ágeis com o uso de medicina remota em cima de 5G, entre outros usos.

Ainda não se sabe ao certo quando todos terão acesso ao sinal de 5G, pois a liberação está acontecendo por etapas. Dessa forma, devemos ter inicialmente poucas áreas com um sinal de melhor qualidade, normalmente de maior interesse comercial.

Na era da transformação digital, a chegada do 5G nos leva para mais perto de um mundo cada vez mais conectado, interativo e sustentável.

Sérgio Uchoa é gerente de desenvolvimento da Hostweb Data Center