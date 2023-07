O 35º aniversário da Carta Cidadã

No próximo dia 05 de outubro, estará sendo registrado a passagem do 35º aniversário da Carta Cidadã, não se dispensando que eventos patrióticos sejam levados a efeito, como relembrança imperecível da figura de Ulysses Guimarães, vulto paradigmal de nossa historiografia política, pelos relevantes serviços prestados ao regime democrático do nosso País, cabendo a ele incessantes esforços para o correto desempenho como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, especialmente no sentido de acolher postulações de todos os estamentos da comunidade nacional, tudo fazendo para que os compatrícios, de modo geral, tivessem direitos e garantias resguardados pela Constituição Federal, da qual ele foi merecidamente o primeiro signatário.

A modéstia não me impede de afirmar que, ao seu lado sempre estive, mormente durante o processo de estruturação de uma obra ciclópica, considerada ampla, por haver consolidado prerrogativas que garantiriam a excelência de nossa vida pública.

Desde 1988, a cada exercício, os Poderes da República procuram relembrar, mesmo que de forma discreta, a fulgurância de um acontecimento memorável de extraordinária relevância, quando geralmente são convidados constituintes, a exemplo deste escriba e o colega Bernardo Cabral, que exerceu competentemente a relatoria do Magno Documento, já acrescido de algumas emendas ao longo dessa trajetória trintenária.

Entidades civis, notadamente as da esfera jurídica, além do Poder Legislativo, entregar-se-ão a essa gloriosa missão para exaltar a inesquecível data de promulgação de nossa Lei Maior, que há se tornado modelo de inovação para diversos países.

É quase certo que as Instituições oficiais promovam eventos destinados a homenagear àqueles que, na elaboração do Texto Constitucional, puderam legar ao Brasil um Estatuto que passou a vigorar para todos os brasileiros como autêntico Vade Mecum, tendo em nossa mais alta Corte – o Supremo Tribunal Federal –, o seu principal guardião, que busca dirimir às mais complexas pendências submetidas ao crivo de seus integrantes.

Por tudo isso, reverenciar a Carta Magna é, sobretudo, enaltecer o nosso avigoramento como nação democrática.

Mauro Benevides é jornalista e senador-constituinte