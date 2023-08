Nutrição como fundamento de saúde e bem-estar

No dia 31 de agosto, celebramos o Dia do Nutricionista, o que nos leva a refletir sobre a importante contribuição que este profissional desempenha na busca por uma vida saudável por meio de escolhas alimentares conscientes. Os números alarmantes de obesidade em nosso país, como indicados pelo Ministério da Saúde, tornam essa celebração ainda mais pertinente.

A obesidade é muito mais do que uma preocupação estética; é um fator de risco para uma série de condições de saúde adversas, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e hipertensão. Ao mesmo tempo, a obesidade pode refletir o desequilíbrio da relação do ser humano com a alimentação. Conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação equilibrada é essencial. O tratamento da obesidade é um processo que envolve a adoção de uma dieta equilibrada, com foco na redução do consumo de alimentos ultraprocessados e aumento no consumo de alimentos in natura.

É importante entender que o atendimento nutricional é personalizado, levando em consideração a individualidade de cada paciente. O plano alimentar será elaborado com os nutrientes necessários para cada fase da vida, respeitando questões socioculturais e econômicas, além de promover uma melhor relação do paciente com a comida.

Neste Dia do Nutricionista, é fundamental reconhecer e valorizar o trabalho incansável desses profissionais, que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida. Ao adotar hábitos alimentares saudáveis e buscar a orientação de um nutricionista, estamos investindo em nosso bem-estar presente e futuro, trabalhando ativamente para evitar o excesso de peso, a obesidade e suas consequências adversas. Além disso, contribui-se para restabelecer a boa relação das pessoas com a alimentação.