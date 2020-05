Números viram nomes

O brasileiro é conhecido no mundo por ser acolhedor, simpático e fraterno. Nestes difíceis dias de pandemia, aflora outra característica quase exclusiva do nosso país: o jeitinho brasileiro. Este nada mais é do que exigir que as regras e leis sejam cumpridas por todos, porém, se estas penalidades me prejudicarem de alguma forma, tentarei burlá-la. Vemos isto claramente na dificuldade da sociedade de entender que o isolamento social é necessário para todos e em benefício de todos.

O coronavírus já é conhecido mundialmente por sua capacidade de propagação e de destruição, sendo que, em nosso país, já se tentou minimizar a situação de diversas formas: "é uma gripezinha", "não pega em jovens", "só afeta idosos e pessoas com doenças crônicas", e, mais recentemente, que "é uma doença democrática, afeta todos sem distinção". O vírus realmente foi introduzido pela classe social mais alta, no entanto, já permeia toda a população. Bastaram poucos dias para que os dados epidemiológicos demonstrassem que a característica "democrática" perderia sua justiça ao avaliarmos que a mortalidade é muito maior na população de menor IDH, claramente associada à velocidade de acesso a hospitais, tratamento de saúde, existência de doenças prévias, obesidade, condições de higiene e esclarecimento sanitário.

Diariamente, tomamos conhecimento dos números de contaminados e de mortos pelo vírus. Infelizmente, para uma parcela da sociedade, os dados são apenas algarismos e gráficos. São esses que continuam negligenciando as recomendações das autoridades sanitárias e ignorando todos os exemplos vividos por diversos países do mundo. No entanto, os números aos poucos estão virando nomes de pessoas cada vez mais próximas de nosso ciclo social e familiar. Está mais do que na hora das boas características do brasileiro, sempre tão propagandeadas, aflorarem, sendo a empatia a principal delas. Todos estamos perdendo, na economia, no trabalho, no cotidiano dos relacionamentos, nos planos para o futuro. Porém, existe uma perda irreparável: a vida. Temos que pensar que cada número divulgado leva o nome de uma família em sofrimento e a única maneira de se evitar tantas perdas é o isolamento social, informação responsável e, acima de tudo, o amor ao próximo.

Osmar Aguiar

Superintendente adjunto do IJ