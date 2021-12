Novos formatos

Por muitos anos, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos foram bastante resistentes à automação de atividades internas, bem como a formatos de trabalho que fossem fora dos modelos tradicionais já conhecidos. Com o advento das novas tecnologias e, principalmente, da pandemia, não houve outra saída a não ser buscar – ou pelo menos considerar – uma automação mais ampla para certas demandas jurídicas e modelos de trabalho.

Em 2020 e 2021, as audiências nos tribunais e até mesmo dos órgãos jurídicos de alta instância foram conduzidas pelo Zoom, e profissionais jurídicos se viram decidindo questões, colaborando com colegas e exercendo sua função inteiramente pelo meio digital. O que antes poderia ser um medo, hoje em dia se tornou uma realidade. Com isso, o trabalho remoto também ganhou espaço. Esse modelo de trabalho mostra que você pode, a qualquer momento, ligar sua câmera e iniciar uma reunião, ou trabalhar de onde quiser.

E com isso, como ficam os grandes escritórios? Os advogados continuarão mantendo salas a um alto custo ou vão preferir trabalhar de casa? Muitos estão optando por novos modelos de funcionamentos, como os coworkings, que também reduzem os custos e trazem privacidade. É um modelo que mescla a flexibilidade do home office com o suporte e infraestrutura presente nos escritórios tradicionais, pois possuem toda uma estrutura de escritório com valor bem mais acessível, já que o valor é cobrado por hora que utilizar. Além do que, o ambiente doméstico nem sempre é o ideal, pois pode faltar a aparência de um local de trabalho ou mesmo o suporte adequado e, mais ainda, em casa frequentemente se tem interrupções. Portanto, os coworkings têm sido uma solução que cada vez mais parece adequada às necessidades de reuniões pontuais virtuais e trabalho remoto.

O fato é que a tecnologia e as novas mudanças nos formatos de trabalho vieram para ficar. Uma realidade que os profissionais do ramo jurídico não podem mais fugir e que deixou de ser apenas tendência para ser um fato que vai perdurar por longos anos.

Matheus Oliveira é advogado