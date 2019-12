Novo senador do Ceará

Com a licença do senador Cid Gomes, assumiu a vaga Prisco Bezerra, com um plenário repleto, inclusive com delegação cearense. À frente o governador Camilo Santana, o presidente da Assembleia, José Sarto; o chefe da Casa Civil, Élcio Batista; o prefeito Roberto Cláudio, irmão de Prisco, além de senadores e deputados federais, a começar pelo ex-secretário Mauro Filho, todos dispostos a aplaudir a ascensão de um homem público respeitado, que já exercera a Chefia de Gabinete da municipalidade, o que comprova prestígio, e prenuncia um desempenho parlamentar correto, voltado para os problemas do País.

Ao visitá-lo, na manhã seguinte, quando já estivera sentado na cadeira presidencial e em seu primeiro discurso na tribuna, o jovem “Pai da Pátria” demonstrou sua intenção de garantir presença em todos os momentos, não ensejando a carência de quórum, para as matérias submetidas ao crivo da Câmara Alta, estando em jogo proposições polêmicas, quando situação e oposição se digladiam em posicionamentos adversos, como sempre ocorre nas Casas do Congresso.

Em visita a seu gabinete, relatei, em breve exposição, o que foram os meus 16 anos como Senador, enfrentando, dentre outros problemas o complexo Impeachment do Presidente Collor, num dos mais rumorosos processos submetidos à decisão congressual.

Todos os ascendentes do novo representante senatorial souberam honrar as mais caras tradições culturais, daí esperar-se que o agora integrante da bancada federal cearense saiba cultivar essa performance de qualificação intelectual e patriótica. Dir-se-á o Ceará agradece o realce de seu coestaduano, numa hora em que o Parlamento é convocado para deliberar sobre questões relevantes para a nacionalidade. Como na evocação histórica reprisada, o povo cearense confia em que o novel parlamentar dignifique o mandato, com firmeza e determinação.