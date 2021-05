Novo normal na advocacia moderna em época de pandemia

Legenda: Renan Azevedo é advogado especialista em Direito do Consumidor e expertise em Direito Empresarial Foto: Arquivo pessoal

O novo normal na advocacia moderna nesta pandemia do coronavírus adaptou profissionais do Direito em multiprofissionais tecnológicos. Inevitável é não se conectar ao mundo digital em momento de distanciamento social.

Trocamos o presencial pelo virtual seguindo regras de órgãos da saúde e decretos governamentais, todavia, sempre estamos engajados em projetos de clientes que buscam o extraordinário no mercado. As pautas do Direito Empresarial continuam estabelecendo metas, medidas de segurança e planejamento pós-pandemia.

O atual momento, à frente da crise econômica, impulsionada pelo caos sanitário mundial, não permite falhas no planejamento. Nessa forma de análise, o advogado enxerga defesas empresariais como estruturas mercadológicas transformadoras, juntamente com outros profissionais e com o dono do negócio. Possíveis riscos na esfera jurídica devem ser avaliados na fase organizacional.

Resignar sonhos nunca foi estratégia viável para verdadeiros empreendedores. Exatamente por isso se faz necessário fortalecer as técnicas na advocacia moderna, levando em consideração a essencialidade do profissional para com o segmento empresarial. O advogado contemporâneo está mais próximo, mesmo em cenário pandêmico, participando ativamente nas empresas a fim de evitar demandas judiciais – tudo por meio de mecanismos e ferramentas virtuais.

O advogado moderno é estrategista, roteirista, diligente e capaz de transformar previsíveis episódios jurídicos em peças de mediação, com intuito de evitar incansáveis batalhas judiciais. Necessita ser conhecedor de fatos rotineiros para focar em critérios e sempre buscar equilíbrio nas negociações que envolvem circunstâncias nas áreas trabalhistas e do consumidor.

São essas informações diárias, partindo do profissional jurídico, que estimulam e impulsionam novas oportunidades e revigoraram negócios corporativos. Vale destacar que tais comunicações prestadas aos clientes de um escritório de advocacia devem estar associadas à qualificação e expertise. O profissional moderno é “full time” e deve sempre inserir o cliente como protagonista da história de sucesso.

Renan Azevedo

Advogado especialista em Direito do Consumidor e expertise em Direito Empresarial