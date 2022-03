Novo Enem: o maior investimento?

O Ministério da Educação (MEC), na última quinta-feira, dia 17, anunciou o relatório final do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela reestruturação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Como já sabemos, neste ano o Governo Federal cortou quase 740 milhões de reais do orçamento direcionado à educação nacional. Ainda assim, nesse recente documento publicado, que assinalou toda a Coletiva do Novo Enem, o MEC, de maneira espalhafatosa, estampou um tópico sobre a priorização das verbas no âmbito do Novo Ensino Médio, nele foi escrito a seguinte declaração: O Ensino Médio foi “a etapa que mais recebeu recursos financeiros, representando cerca de 50% do orçamento da Secretaria de Educação Básica nos últimos 4 anos (2018-2021)”.

Parafraseando Paley, quando observamos um discurso político, precisamos ser cautelosos por causa de dois truques situacionistas: o primeiro deles, talvez por eufemismo, chamaremos de “conveniência”, pois aproveita-se da amnesia do interlocutor/eleitor. Já o segundo, chamado de “ingenuidade”, é surpreendente, afinal, mesmo vendo o país atolado nas crises, ainda vemos uma multidão ser influenciada apenas por palavras dengosas e discursos que operam milagres graças à magniloquência ambígua. “Fato, na política, quando carecemos de memória ou não temos acesso às informações completas, nosso entendimento, facilmente é manipulado por frases refolhadas ou termos desprovidos de sentido.”

Enfim, nesse relatório final foram apresentadas as principais mudanças que ocorrerão no Exame a partir de 2024. Além disso, foi estabelecido que as matrizes do Enem e dos demais processos seletivos para acesso à educação superior deverão necessariamente ser elaboradas em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com o disposto nos Referenciais para a Elaboração dos Itinerários Formativos. Com isso, em resumo, o Novo Enem será realizado em duas etapas: a primeira fase abrangerá a Formação Geral Básica (FGB) e a segunda fase observará os eixos estruturantes dos itinerários formativos do NEM: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico