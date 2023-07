Novo conceito para velhos problemas

A sigla ESG é uma abreviação da língua inglesa que significa Ambiental, Social e Governança, e a proposta é a construção e o desenvolvimento de uma forma mais sustentável de atuação no mercado tendo como foco o reconhecimento das responsabilidades ambientais e sociais de uma empresa para a manutenção do meio ambiente e da promoção de uma sociedade mais justa.

Os primeiros movimentos surgem ainda na década de 1950 com a percepção de que as empresas precisavam atender novos públicos que não fossem apenas os seus acionistas. A responsabilidade Social Corporativa (RSC) deriva desta concepção, considerando que os existem tanto colaboradores como comunidade e o meio ambiente, que são diretamente influenciados ou modificados a depender do resultado das operações empresariais.

A evolução, apesar de tímida, aconteceu nos anos posteriores com ações isoladas no mundo quanto a conscientização das nações e grandes conglomerados internacionais de negócios de que parte dos problemas da desigualdade de renda, gênero e exclusão social, assim como aquecimento global, poluição local e desmatamento são reflexos de modelos econômicos implantados pelas empresas.

Liberação de gases tóxicos em Cubatão-SP (1980), acidente radiológico em Goiânia -GO (1987), vazamento de óleo na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro - RJ (2000), rompimento das barragens em Cataguazes-MG (2003), Mariana-MG (2015) e Brumadinho- MG (2019) são alguns exemplos de grandes desastres ambientais e sociais causados pela ação direta de empresas.

Devido à importância, a construção de uma nova governança requer um alinhamento multissetorial, tornando a aplicação da agenda ESG uma proposta não apenas paras organizações privadas como também políticas públicas, comunidades local e regional, educação básica e superior para a construção de uma cultura de vida menos predadora ao homem e a natureza.

O menor esforço para minimizar impactos é indiscutivelmente melhor do que a inércia histórica, entretanto, o avanço precisa ser mais perceptível e evidente. Empresas e organizações devem ir além de meras declarações de intenção e implementar ações tangíveis e mensuráveis para promover mudanças positivas. Somente com um compromisso real e visível é que poderemos criar um impacto significativo e sustentável para as gerações futuras.

Thiago Duch é pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Internacionalização