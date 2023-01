Novo ano, uma nova chance para o seu negócio

O ano que se inicia traz inúmeras possibilidades para quem pensa em ser dono do próprio negócio, ou para aqueles que desejam investir mais na sua profissão. Há a possibilidade de se especializar naquele nicho que você imagina, há formas menos burocráticas nos dias atuais de montar o seu próprio escritório, há até mesmo como mudar de profissão caso não esteja se identificando mais com aquela que você escolheu. Para tudo isso existem estratégias que podem ser seguidas, mas o ideal é perceber e ter em mente qual proposta você quer seguir em 2023 para que realmente o seu desejo profissional seja realizado

Se sua proposta é atender os seus clientes por conta própria, tendo a sua própria empresa ou sendo autônomo, por exemplo, é indispensável que haja um planejamento financeiro e uma logística de como isso vai acontecer. Hoje em dia existem inúmeras formas, se você for um profissional autônomo, por exemplo, de ter o seu ambiente de trabalho sem precisar gastar muito. São várias maneiras de ter formas de ter um melhor custo-benefício ao ter o próprio negócio.

Um exemplo disso são os coworkings, que são escritórios inteligentes compartilhados e alguns até mesmo possuem salas individuais para você atender os seus clientes com privacidade e pagando apenas pelo tempo que utilizar. Outra forma também é adaptando sua rotina para o trabalho remoto ou Home Office. Sabemos que nem todo mundo se adapta a esse modelo de trabalho, mas há aqueles que conseguem atender perfeitamente o cliente online em qualquer lugar do mundo.

Para aqueles que pensam em especializações e cursos, é ideal procurar atividades virtuais e até mesmo presenciais que possam aprimorar o conhecimento. Aqueles que pensam em buscar novas formas de negócios ou até uma profissão para seguir, sempre há tempo para recomeçar. O início do ano é uma oportunidade para colocar os novos planos em prática, tirar aquele sonho do papel e entender que só depende do nós mesmos encontrarmos oportunidades a cada ciclo que se encerra. Que esse ano seja um ano importante para quem busca êxito profissional em todos os sentidos no seu negócio.

Matheus Brito

Sócio-diretor da Unijuris