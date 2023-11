Novembro Azul: além do câncer de próstata

O mês de novembro, historicamente, está associado a campanhas direcionadas à saúde masculina, sobretudo à prevenção do câncer de próstata. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o tumor que mais acomete os homens, com mais de 70.000 novos casos diagnosticados anualmente e mais de 16.000 óbitos relacionados à doença.

Por ser uma doença geralmente silenciosa, se não houver prevenção, as pessoas podem ter um diagnóstico tardio e comprometer sua existência. Um estudo americano chegou a questionar a importância de exames preventivos para este fim. Entretanto, durante o seguimento, percebeu-se que os desfechos foram desoladores. Aumentaram de forma importante os casos de pacientes com doença localmente avançada e com metástases, trazendo sofrimento a estes homens e aumentando o número de mortes. Além do câncer, a hiperplasia benigna da próstata pode representar um grande impacto na vida dos homens.

Como os sintomas de obstrução ao fluxo urinário geralmente demoram para evoluir, os indivíduos se acostumam a urinar de maneira inadequada, comprometendo o funcionamento da bexiga. Em casos mais avançados, a retenção urinária aguda, com necessidade de uso de sonda vesical de demora, pode se impor, acarretando sérias consequências para a qualidade de vida. Na consulta urológica, aspectos como hábitos de vida, prática de atividade física, presença de hipertensão arterial e diabetes devem ser abordados. As disfunções sexuais, como problemas de ereção e ejaculação precoce, fazem parte da rotina de investigação.

Atualmente são vários os motivos que levam os homens a relegarem a segundo plano os cuidados com sua própria saúde. Medo de descobrir alguma doença, sentimento de “super-homem”, achar que só precisa ir ao médico se sentir algo são alguns deles. Neste contexto, o Novembro Azul representa um instrumento fundamental para trazer o assunto à discussão na mídia, nas famílias e entre os amigos. Ao entender que a saúde masculina vai além do câncer de próstata, podemos encorajar os homens a se cuidarem integralmente, motivando a busca por um estilo de vida saudável e consultas médicas regulares, promovendo bem-estar e longevidade.

Rômulo Farias é chefe do Serviço de Urologia da Santa Casa de Fortaleza