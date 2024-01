Novas vozes aproximando gerações

A renovação de profissionais dentro de instituições, como sindicatos, desempenha um papel crucial no dinamismo e na eficácia dessas organizações. A introdução de novas perspectivas, habilidades e ideias traz consigo uma vitalidade essencial para enfrentar os desafios em constante evolução no ambiente de trabalho e na sociedade em geral.

Incentivar a participação ativa dos mais jovens nesses órgãos é fundamental, pois não apenas garante a representatividade de todas as gerações, mas também promove uma transição suave de liderança e conhecimento.

Tendo isso em vista, o Sindicato dos Engenheiros do Ceará (Senge-CE) irá lançar o projeto ‘Senge + Jovem’, que busca fortalecer a aproximação com estudantes universitários e recém-formados das universidades de engenharia, a fim de oferecer a estes conhecimento e esclarecer sobre a importância da atividade sindical.

A iniciativa é uma das principais metas da instituição para o ano de 2024. Embora o sindicato tenha encerrado 2023 com cerca de 225 novos associados, número que deve ser comemorado, ainda temos um potencial de profissionais enorme a atingir.

No Ceará, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-CE) possui 40,8 mil profissionais registrados, dos quais 1.153 se graduaram em 2023. Ao todo, o Senge-CE possui aproximadamente 5 mil associados, o que demonstra o universo de engenheiros que ainda podem se engajar.

Os jovens, muitas vezes, trazem consigo uma mentalidade inovadora, uma compreensão atualizada das questões contemporâneas e uma familiaridade com as tecnologias emergentes. Ao fomentar um ambiente inclusivo e estimular a aproximação dos mais jovens, as instituições podem assegurar uma governança mais dinâmica e alinhada com as necessidades em constante transformação da força de trabalho, promovendo assim uma representação mais abrangente e efetiva.

Além do Senge + Jovem, a instituição ainda retomará em 2024 o programa Interioriza Senge-CE, que realiza eventos de capacitação e networking nos municípios do Interior do Estado, onde esses momentos costumam ser mais escassos.

O Banco de Oportunidades Profissional (BOP) do sindicato, que conecta oportunidades de trabalho com os associados através de um aplicativo, também passará por atualização e campanhas de divulgação.

O Senge-CE continuará a investir na modernização do sindicato com responsabilidade e dentro das limitações orçamentárias, assim como promover a unificação das reivindicações da categoria e estimular a filiação sindical e a atualização de cadastro.

Teodora Ximenes é presidente do Senge-CE