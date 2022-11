Novas perspectivas com o Marco Legal das Startups

O Marco Legal das Startups trouxe mudanças e facilidades a partir da sanção da Lei Complementar 182/2021. Uma das inovações é exatamente o dever de estar inserida no Direito Público, algo já previsto em nossa Constituição, que agora conta com ferramentas eficazes para melhorar o diálogo entre público e privado. Já nos primeiros artigos observamos novos conceitos como "investidor-anjo" e "ambiente regulatório experimental" - novas perspectivas que dinamizam as tratativas de negociação.



Seguindo essa contextualização, o investidor-anjo não é considerado sócio, não tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração do negócio. Portanto, não responde por qualquer obrigação da empresa, mas é remunerado por seus aportes. Em relação ao ambiente regulatório experimental, condições especiais serão apresentadas para novos produtos e serviços experimentais, com menos burocracia e mais flexibilidade no seu modelo.



Os conceitos básicos da legislação continuam sempre presentes, devendo o agente público se ater à impessoalidade do processo, à isonomia dos interessados e a critérios claros e objetivos. A startup deve permanecer em prontidão para ingressar nesse desafio de participar da contratação pública e ofertar seus produtos. A nova lei traz, entre diversas novidades, uma modalidade de licitação para a contratação de empresas de inovação! E isso, claro, pode ser objeto de cobrança por parte das bancas examinadoras em um futuro próximo.



Por conseguinte, a legislação considera startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos. Contudo, para ser enquadrada no dispositivo legal a startup deve ser empresa ou sociedade cooperativa ou simples de caráter inovador e que tenha faturamento de, no máximo, R$ 16 milhões ao ano. Além disso, deverá possuir até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), todavia, mesmo assim haverá facilitação na contratação de soluções inteligentes pela administração pública, segundo informações do Ministério da Economia.



Renan Azevedo é advogado