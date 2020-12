Novas formas de relacionamento

À medida que evoluímos, a forma de nos relacionar evolui. Nas últimas décadas, vivenciamos várias mudanças. Não faz tempo, para conhecer alguém, precisávamos ter uma rede de amigos que nos apresentassem seus outros amigos. Nos últimos anos, a internet e os smartphones mudaram completamente a maneira como conhecemos novas pessoas. Especialmente com a chegada dos aplicativos de paquera.

Quem nunca ouviu de um amigo: "Nada contra os apps, mas não é o meu perfil"? E mais, quem não conhece alguém que falava isso e agora, por causa da pandemia ou não, está conectado a eles? Quando estiver lidando com relacionamentos, nunca diga nunca!

As pessoas se aliaram à tecnologia como mais uma forma de conhecer alguém especial que talvez não fosse possível (ou mais fácil) no mundo real. De fato, as novas tecnologias permitiram que muitos experimentassem o amor. De acordo com um estudo recente do aplicativo happn, 57% dos brasileiros já tiveram uma história de amor graças aos apps e 14% estão abertos a isso.

Se você quer conhecer alguém só para uma ficada ou para namoro, os apps podem ser seu aliado nessa missão e trazer oportunidades. É claro que podemos encontrar alguém em nossa vida offline, mas os apps propiciam conhecer mais pessoas, ter mais experiências, mais histórias.

Os brasileiros reconhecem que os aplicativos são aliados importantes na busca de um amor: 56% os veem como uma forma de encontrar pessoas fora de seu círculo social e 37% veem a possibilidade de encontrar pessoas quando bem quiserem.

E hoje, num momento em que fomos obrigados a nos afastar dos outros, estamos felizes em tê-los. Eles ajudaram muitas pessoas que estavam/estão confinadas sozinhas a preservar e criar novos laços sociais. Costumo dizer que o exercício social é como andar de bicicleta, não esquecemos como nos relacionar, mas isso requer prática.

Marine Ravinet

Especialista em tendências