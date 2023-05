Nova solução em comunicação

Com o avanço da tecnologia, não é mais possível seguir acreditando que os colaboradores de uma empresa estão conectados apenas a um único canal de comunicação. Sabendo disso, as empresas buscam acompanhar as tendências de mercado, com saídas para se reinventar. A aposta agora são as multiplataformas colaborativas de comunicação e serviços para conectar, informar e engajar os colaboradores.

Uma multiplataforma converge vários serviços e canais de comunicação em uma solução de distribuição de informações de forma dinâmica, interativa e democrática. A forma de consumir conteúdos mudou e nós precisamos acompanhar as necessidades das pessoas que estão cada vez mais digitais e querem ser informadas no horário que melhor se encaixe às suas rotinas. É preciso conhecer melhor o público e entregar informações que agregam valor ao seu interesse. Chegou a hora de proporcionar aos colaboradores uma conexão mais ágil e interativa, além de permitir a busca de informação de forma instantânea e a interação de onde estiverem. Isso possibilita que as empresas pulverizem seu investimento de comunicação em várias frentes, de maneira prática e acessível. De uma forma geral, é uma saída para a comunicação organizacional otimizar seus fluxos, e ir além, integrar as equipes e dar voz e protagonismo aos colaboradores.

Hoje, os consumidores já têm um comportamento mais versátil. Escutam rádio enquanto mexem no computador, pesquisam on-line no próprio ponto de venda e leem enquanto assistem à TV. Esses são apenas alguns exemplos. Cabe ressaltar que investir em comunicação se faz cada vez mais necessário e para que haja sucesso no investimento, é importante que a empresa crie estratégias dinâmicas, utilizando métodos de divulgações tradicionais, juntamente com uma interação digital personalizada. É importante criar uma voz única com uma campanha de comunicação que reforça a identidade da marca.

Existem no mercado algumas soluções que disponibilizam um combo de portal, app e tv corporativa, por exemplo. E para que essa experiência se torne cada vez melhor para o público, precisamos trazer soluções que cheguem de ponta a ponta, conectando pessoas em qualquer lugar. Eu sou a favor dessa mudança, e você?