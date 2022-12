Nova configuração governamental

Com a nomeação de alguns ministros de Estados, a configuração da nova gestão passou a despontar em seus atos iniciais, com aplausos e inconformismo, embora o desejo de todos é que as indicações presidenciais perdurem com respaldo de nossas correntes de pensamento, à espera de que os contemplados correspondam às expectativas dos segmentos sociais, em razão do talento que ensejará a ascensão de cada um ao respectivo posto, igualmente, aguardando-se que a nova equipe atue no perfil de competência e tirocínio reclamados pelo serviço público, preponderando deliberações ajustáveis ao interesse da nacionalidade.

Exauridas as vagas ministeriais e outras posições de realce incontestável, esses primeiros passos constituem-se em testes estimulantes, capazes de garantir a certeza de que a popularidade do indicado ajudará a situar o Poder Central em lugar de honra, promovendo adequações com vistas a comprovar o acerto de uma seletividade que, aos poucos, irá se caracterizar pela sintonia nas ações do novo Governo, com a mídia dedicando espaços impulsionadores, sobrelevando a capacidade de articulação dos que guardam comprovada experiência em gestões anteriores.

Governadores, em seus estados e parlamentares atuantes unir-se-ão, a fim de assegurar pleitos de potencial elevado, permitindo que a respectiva Unidade Federada contribua para o indispensável êxito de políticas públicas coordenadas pelo Poder Executivo federal.

Como esse observador já vivenciou fases com semelhante destinação, tudo agora transforma-se em repetição de panorama conhecido, num rito de acero que engloba as gestões estaduais, para gaudio de seus líderes partidários, com bancadas congressuais predispostas a respaldar o lastro governamental, com firmeza e espírito coletivo.

Se, por ventura, haja alguma falha no critério de escolha, certamente substitutos emergirão, sem prejuízo do ritmo de atuação empreendido, em nome da governabilidade.

Tais elucubrações sempre predominaram, ostensivamente, em processos de costura política dessa magnitude, augurando-se que, na seleção em curso, os designados disponham de visão aquilina para consolidar o progresso almejado por nossa nação. Que assim seja.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte