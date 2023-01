Nova Câmara deve liderar o diálogo

No próximo dia 1º de fevereiro inicia-se a nova legislatura 2023/2029 para os 513 deputados federais eleitos. Destes, 202 como eu, estão em seu primeiro mandato. Todos vamos enfrentar o mesmo cenário: temos um País dividido e uma crise institucional sem precedentes em nossa história recente. Esse parlamento – no qual nossa sociedade está representada em sua totalidade – deve assumir o desafio de liderar o diálogo e construir o caminho para o resgate da credibilidade institucional.

É na Câmara Federal onde os representantes de todos os espectros políticos se encontram, bem como a pluralidade da fé, de cultura e de natureza econômica. Como legítimos representantes do povo, podemos buscar a pacificação do Brasil. E é com esse compromisso que inicio meu mandato como deputado federal.

A radicalização - qualquer que seja - precisa ser encarada com total repulsa, mas é preciso serenidade e sabedoria. A classe política, os formadores de opinião, bem como toda a sociedade, devem repensar suas atitudes e palavras, considerando que ações intempestivas têm grande potencial para piorar e até colapsar o pacto social. A aspereza nas palavras, a ironia irresponsável – que têm sido características até mesmo de líderes de Poder – precisam dar lugar para a construção de um projeto de nação.

Por óbvio que seja, é preciso reforçar: a Presidência eleita governa para todos, os poderes republicanos devem servir a toda sociedade e dar ouvidos a ela. Outrossim, observamos a maior participação e interesse da sociedade pela política e pelos rumos do País. E, nesse esteio, um grupo significativo de pessoas com valores familiares e cristãos, que não aceitam a corrupção e repudiam qualquer ato de baderna, violência ou vandalismo, passou a ter voz mais ativa.

Os desafios deste ano que se inicia são muitos e os primeiros dias de 2023 nos mostraram a complexidade dos problemas que devemos encarar e solucionar. A Casa do Povo não vai faltar à democracia e uma repactuação social se mostra urgente. Devemos respeito ao povo brasileiro. Devemos pacificar o País.

Luiz Gastão Bittencourt é deputado federal diplomado PSD/CE