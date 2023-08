Nossa Missão é Salvar Vidas

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) tem como objetivo garantir a segurança no trânsito, apoiado em três pilares fundamentais: engenharia, fiscalização e educação. O pilar da educação é especialmente importante, pois ajuda a desconstruir a ideia equivocada de que o agente de trânsito está apenas interessado em aplicar multas. Todos os dias, quando saímos de casa, nosso foco é a preservação da vida. Para cumprir essa missão, realizamos diversas atividades educativas que alcançam desde crianças até idosos. Dentre essas atividades, as palestras têm um destaque especial, pois nos permitem ter mais tempo para conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade e as consequências de seus atos no trânsito.

O “feedback” dessas atividades tem sido muito positivo. A sociedade passa a entender que os “números de vidas perdidas no trânsito” não são apenas números; são sonhos que se perdem e famílias que ficam destruídas com a dor do luto. Ao final das palestras, é nítido que os participantes passam a encarar a segurança no trânsito com muito mais seriedade e se tornam multiplicadores da ideia de que “não é aceitável nenhuma vida perdida no trânsito”.

A quantidade de vidas perdidas no trânsito deve ser ZERO. Para atingir esse objetivo, é fundamental o engajamento de toda a sociedade. O respeito ao agente de trânsito é um aspecto muito relevante, e indispensável, nesse contexto. Muitas profissões são lembradas de forma positiva quando se trata do “ato de salvar vidas”, mas é preciso lembrar que, para realizar esse ato, todas elas precisam passar pelo trânsito de alguma forma.

Mais do que locomoção, o trânsito é vida. E o agente de trânsito é aquele que busca resguardar esse direito. Portanto, quando passar pelo trânsito e se deparar com um agente de trânsito do Detran-CE, lembre-se: ele pode até não usar capas ou ser chamado de herói, mas tem a linda missão de salvar vidas.

Daniel Lima Diogenes é agente de trânsito do Detran-Ce e membro do Conselho Fiscal do Sindetran-Ce