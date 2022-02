Nossa missão é evangelizar

A Comunidade Canção Nova nasceu na Igreja e para a Igreja, a partir da Evangelii Nuntiandi, uma exortação de São Paulo VI, que sempre será um documento fundamental para a Canção Nova. Nesta exortação, o Santo Padre pede à Igreja que se empenhe no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo contemporâneo. A partir daí, padre Jonas Abib começou a promover diversos encontros e retiros destinados aos jovens, como Maranathá, Catecumenato e Experiência de Oração no Espírito Santo, na região do Vale do Paraíba paulista.

Na festa de Cristo Rei, em 1977, padre Jonas, movido por uma inspiração de Deus, se sentiu impulsionado a lançar um desafio aos jovens: “Quem quer dar um ano da vida pra Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês?” Doze dos jovens que o acompanhavam aceitaram o desafio e, há 44 anos, no dia 2 de fevereiro de 1978, dava-se início à Comunidade Canção Nova.

Em 12 de outubro de 2008, a Comunidade Canção Nova foi reconhecida pela Santa Sé como Associação Internacional Privada de Fiéis, o que atesta sua autenticidade cristã-eclesial e confirma sua trajetória de comunhão com a Igreja Católica. Recebeu o Reconhecimento definitivo do Pontifício Conselho dos Leigos, em 29 de junho de 2014. Formada por mulheres e homens; jovens e adultos; solteiros, casados e celibatários, sacerdotes e diáconos, a Comunidade Canção Nova está presente em 20 localidades no Brasil e no exterior, com Frentes de Missão no Paraguai, na Itália, em Portugal, em Roma, na África, na França, na Terra Santa e com imersões nos Estados Unidos e na cidade de Évora em Portugal.

Naturalmente, a partir da expansão dos encontros de evangelização, padre Jonas começou sua atuação nos Meios de Comunicação com programas em emissoras de rádio do Vale do Paraíba e Sul de Minas. Em 1980, era fundada a Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista (SP), emissora que seria a pioneira nessa evangelização e da qual surgiria uma rede de rádios, atualmente com 28 emissoras; a TV Canção Nova com 350 retransmissoras, sinal nas parabólicas, nas TVs por Assinatura e na internet; e o Portal Canção Nova. A Comunidade Canção Nova atua também nas áreas da educação, da saúde, das artes, da cultura e da promoção social.

Maria Marta Teixeira é missionária e secretária geral da comunidade Canção Nova