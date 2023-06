Nós e o meio ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado a cada 5 de junho, foi instituído pela Resolução XXVII, das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972. Tem como objetivo a conscientização de governos, empresas e da população como um todo para as questões ambientais mais prementes. A data visa estimular a difusão de informações e a mobilização de todos em defesa dos recursos naturais, vitais para a própria sobrevivência da humanidade, bem como da de todos os seres que conosco partilham da vida neste planeta.

Anualmente, diversas organizações da sociedade civil lançam manifestos no sentido de conscientizar as pessoas, não somente em nosso país, mas por todas as nações da Terra, para a necessidade da convivência respeitosa e do cuidado que devem ter para com a preservação da natureza.

Infelizmente, milhões de seres humanos agem diariamente como se pudessem destruir o meio ambiente, extraindo-lhe as reservas existentes e sem a menor preocupação ou remorso no sentido da sua preservação. A situação, grave, constantemente é discutida em fóruns internacionais, em painéis sobre a elevação das temperaturas no mundo e o perigoso aumento do chamado efeito estufa nas calotas polares, entre outros eventos.

Para muitos, o meio ambiente parece ser um ente distante, um problema que em nada lhes afeta. Estão completamente equivocados, imaginando talvez que jamais serão atingidos pelas consequências de seus atos irresponsáveis. Rios, oceanos, florestas, a própria atmosfera têm sido afetados progressivamente pela exploração descontrolada dos recursos naturais.

A população mundial caminha para os 8 bilhões de indivíduos e é cada vez maior a pressão sobre a natureza, que tem seus limites e aproxima-se perigosamente do esgotamento. Nós temos compromisso com a proteção da fauna, da flora, da perpetuação das espécies com as quais interagimos, bem como pela proteção das águas, essenciais para a nossa sobrevivência, das matas e de todas as reservas naturais espalhadas pelo mundo. Depende de nossa atitude hoje a continuidade da espécie humana, para que as futuras gerações possam desfrutar dos recursos e das belezas que ora usufruímos.

Gilson Barbosa é jornalista