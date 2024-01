Nordestinidade: cultura que gera oportunidades

O pernambucano Ariano Suassuna certa vez declarou: “Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa”... Um dos escritores-símbolos do Nordeste brasileiro não podia ser mais verdadeiro: expressão do que é essencial, tanto no que diz respeito a toda razão de ser, como no êxtase pontual duma existência, a arte tem o poder de transcender o material palpável. Artesanato nordestino é uma expressão rica e diversificada que vai além de meramente representar uma manifestação cultural.

É uma forma de arte que extrapola o tempo, incorporando a identidade, a história e as tradições de uma região que se destaca pela sua autenticidade, marcada por influências profundas dos povos originários, africanos e europeus, resultando em calorosa mistura que se manifesta de maneira única e vibrante. Difundir essa forma de expressão também pode ser visto como missão. Seja em uma caneca “talhada” em forma de renda por uma olaria familiar no Ceará, seja em uma releitura moderna dos tradicionais cordéis em panos de prato sofisticados em Alagoas, a efervescência contida nesta criatividade dá a oportunidade de dialogar com toda a nordestinidade – fato reconhecido por quem compra e prestigia essas peças.

O desafio, portanto, muitas vezes está em mostrar esses trabalhos e permitir que artesãos se façam vistos por consumidores (ou, se preferir, apreciadores). Comércio online, em suas várias formas, longe de ser mero mercado vil, é uma via de dar vazão a toda expressão artística nobre da região. Abraçar simultaneamente a modernidade e as tradições artesanais significa gerar renda para muitos e promover a valorização do que nos define. Oportuniza que artesãos cresçam ao seu alcance. Impacta e preserva. Isso é essencial – e, felizmente nesse caso, visível aos olhos. Parafraseando outro escritor nordestino, o baiano Jorge Amado: “O homem necessita de beleza como necessita de pão e de liberdade. As artes existirão enquanto o homem existir sobre a face da terra”.

Rafael Maia é CEO da Confraria Corisco