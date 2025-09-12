Diário do Nordeste
Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Escrito por
Susanna Marchionni producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Susanna Marchionni é empresária
Legenda: Susanna Marchionni é empresária
O mundo inteiro olha para o Brasil em um momento decisivo. Às vésperas da COP-30, que acontecerá em Belém em 2025, cresce a expectativa de que o país apresente soluções inovadoras não apenas para proteger seus biomas, mas também para repensar o modo como vivemos em sociedade. E, nesse debate, há um espaço ainda pouco explorado: o papel das cidades na transição climática e social.

Mais de 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Isso significa que qualquer avanço real rumo à sustentabilidade precisa passar pelo lugar onde moramos, trabalhamos e convivemos. O desafio não é apenas ambiental: ele é também social. Como garantir moradia digna, serviços de qualidade e oportunidades para todos em um cenário de mudanças climáticas e desigualdade crescente?

É nesse contexto que o Nordeste brasileiro surge como um verdadeiro laboratório vivo. A região reúne desafios típicos de países emergentes, como déficit habitacional, vulnerabilidade climática e pressão sobre recursos naturais, mas também guarda ativos que podem transformar realidades: abundância de energias renováveis, cultura de resiliência e forte senso comunitário.

Nos últimos anos, temos visto experiências que unem inovação urbana e impacto social, mostrando que é possível pensar em bairros e cidades inteligentes que não se limitem a tecnologia de ponta, mas que coloquem as pessoas no centro. A integração entre moradia acessível, espaços coletivos, ferramentas digitais e programas comunitários abre caminho para uma urbanização mais justa e sustentável.

Esse modelo, que já vem sendo desenvolvido no Nordeste, pode servir de referência não apenas para outras regiões do Brasil, mas também para países que buscam soluções inclusivas diante da emergência climática. A COP-30 será a oportunidade perfeita para colocar esse aprendizado na vitrine global: cidades que não são apenas inteligentes, mas também solidárias e sustentáveis.

O futuro das cidades será decisivo para o futuro do planeta. E talvez não seja exagero afirmar que esse futuro pode estar começando no Nordeste brasileiro.
 
