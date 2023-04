Nomofobia, será que você tem?

Estamos sempre nos preparando para aquela reunião, exame, para um evento, uma apresentação do trabalho. Tudo isso de maneira tão intensa que aquele tempo ocioso não faz mais sentido, até pesa a consciência. Com os celulares sempre online, demorar pra responder pode parecer descaso. Aquele aparelho que se apresenta cada vez mais intuitivo, te conhece mais do que você imagina, te domina, aprisiona.

Estamos romantizando a exaustão produtiva, tem que se esgotar pra se permitir um descanso, uma recompensa. A rotina exaustiva a qual nos submetemos, é responsável por esgotar nossas energias e quando nos damos conta já estamos imitando uma máquina, vivendo num ciclo vicioso de esgotar energia, recarregar e seguir em frente enquanto a bateria aguenta; até que chegue o dia que precisamos ser trocados.

Um fato cruel. Uma realidade que não engole só adultos cheios de responsabilidades, mas também crianças e jovens com cérebro ainda em formação, incapazes de fazer escolhas duradouras de maneira consciente.

Embora a tecnologia tenha trazido benefícios e praticidade, eu fico com os antigos que diziam; a diferença de remédio para veneno está na quantidade. E é o uso exacerbado de telas que tem chamado a atenção até mesmo da OMS que considerou a dependência digital como doença. Ironia do destino talvez, um alerta forte veio de uma tela, como na novela Travessia, onde o jovem Théo se afunda em frente a tela do computador.

É cada vez mais comum ver jovens com celulares, crianças com tablets e vídeo games. Um vício cada vez mais comum e que parece inocente, mas causa sintomas semelhantes ao vício em drogas químicas.

O uso prolongado da internet, esta ferramenta facilitadora, pode promover estado vicioso de dependência, relações interpessoais supérfluas. Além disso, a dependência dessa ferramenta provoca compulsão, depressão, TOC, irritabilidade. Parece aproximar quem está longe mas ao mesmo tempo distancia quem está perto.

A situação, chamada de nomofobia (medo irracional de ficar sem o celular), está mais presente do que mensuramos. No caso das crianças cabe a nós, pais, estimular distrações e atividades ao ar livre, por exemplo, e evitar que nosso futuro seja morno.