No topo por natureza

Nos últimos dias muito me alegrei ao ver que a região Nordeste chegou a 2ª posição no ranking nacional de geração de emprego, ultrapassando o Sul. A informação vem do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) vinculado ao Banco do Nordeste (BNB).

Estaríamos aos poucos retomando nosso posto de região mais desenvolvida do país, como no período colonial? Com muito entusiasmo não nego essa projeção. E isto não desmerece os nossos irmãos sulistas, pois já deveríamos ver este resultado há tempos, afinal, temos uma população 24 milhões de vezes maior que a deles.

Isso mostra que ainda temos um longo caminho pela frente, principalmente no desenvolvimento das regiões mais precárias, afinal não só de grandes capitais o Nordeste é feito. Mas, felizmente, o nordestino, hoje, não precisa mais deixar sua terra para ir em busca de oportunidades. A viagem que antes era em busca de sustento, agora pode ser também por lazer.

Como anteriormente citei, nosso Nordeste tem um enorme peso histórico na construção desta nação. Quando na era colonial, fomos a primeira zona de povoamento criada pelos portugueses. Nossa colonização, orgulhosamente ou não, iniciou a partir do litoral nordestino. Durante quase três séculos, nossa região concentrou a maior parte da população e grande parte das riquezas do Brasil.

Voltando ao presente, temos muito que nos orgulhar. Somos uma região que naturalmente está no topo. Ora, geograficamente falando, estamos numa posição privilegiada no globo terrestre. Próximos à linha do Equador, temos as rotas mais próximas da Europa e América do Norte, dois grandes pólos econômicos mundiais. Sem falar no potencial turístico e do clima que essa localização abençoada nos proporciona.

Quem diria… fomos a segunda região que mais gerou empregos no país. Quem diria, não, mas eu digo: Em 2023 fizemos história, e em 2024 podemos fazer muito mais. Com a força do Comércio, da Indústria, do Serviço, da Educação e inúmeros segmentos onde somos referência, posso afirmar que o nosso estado e região tem tudo para avançar cada vez mais.

Assis Cavalcante é presidente da CDL de Fortaleza