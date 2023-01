No tempo do Pan Film

Fortaleza há anos adquiriu contornos característicos de grande metrópole, pontilhada de arranha-céus e de largas avenidas, com o caos típico de qualquer grande cidade brasileira. Porém, uma Fortaleza bem diferente teima em resistir ao tempo, expondo sinais físicos ou humanos de uma época muito diversa da atual.

Para muitos é curioso saber que, num passado não muito longínquo, tirar retratos para documentos (carteira de estudante ou de trabalho, entre tantos outros) era serviço oferecido por estabelecimentos espalhados pelos bairros, como o Foto Pan Film, por exemplo, situado no Jardim América, onde residi durante 17 anos. As ruínas do imóvel modesto, por sinal, ali ainda estão, na rua Delmiro de Farias, 589. São testemunhas silenciosas de um tempo absolutamente impensável nos dias atuais.

Quando precisávamos tirar fotos 3x4, como era comum à época, íamos ao Foto Pan Film (fundado em 1960, como ainda hoje ali está, em sua velha fachada), penteados e arrumados. O “seu” Murilo, dono do foto, com sua compleição frágil, magrinho, encurvado em consequência de um problema de saúde na coluna, batia as fotos com sua câmera e nos “aprumava” sobre um tamborete para tirarmos as fotografias.

Pagávamos por seis cópias das 3x4, necessárias até para os boletins de notas dos colégios onde estudávamos. Só as recebíamos alguns dias depois, já que a demanda era alta e as fotos passavam pelo processo da revelação. Com o progresso da tecnologia, esta diminuiu para poucos minutos.

O Pan Film funcionava com intervalo para o almoço. Está ainda pintado em seu vetusto frontispício: das oito às doze horas, pela manhã e, à tarde, das 13h às 18h30min. Com os avanços tecnológicos, o foto foi cada vez mais deixando de ser “foto”, procurando sobreviver com a venda de brinquedos, bijuterias e outros pequenos presentes.

Assim como tantos outros estabelecimentos do gênero, deixou de existir há anos, engolido pelo surgimento dos modernos celulares e suas avançadas câmeras que aposentaram para sempre aquela atividade. Na figura do “seu” Murilo e do Pan Film, relembro aquela época que fez parte do dia a dia e das vidas de muitas gerações.

Gilson Barbosa é jornalista