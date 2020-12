No silêncio do laboratório

“Se eu obtivesse sucesso, ficaria deprimida, porque não tomarias conhecimento dele”, escreveu Marie Curie em seu diário de luto, em 14 de maio de 1906, quase um mês após a morte do marido, Pierre Curie. Se permaneceu fiel à ideia, não foi exatamente com alegria que a cientista polonesa recebeu, em 1911, o Prêmio Nobel de Química.

Quem foi essa mulher, pioneira na pesquisa com a radioatividade? Como vivia antes de conhecer o também cientista Pierre e que vida levou depois do acidente que matou o pai de suas duas filhas e companheiro de laboratório?

Em “A ridícula ideia de nunca mais te ver”, a escritora espanhola Rosa Montero refaz os caminhos de Marie Curie, numa prosa que combina biografia, ensaio e memória, para encontrar a si própria durante o percurso.

Viúva do jornalista Pablo Lizcano, ela conhecia dor semelhante: “como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos”, diz, na frase que abre o livro.

A autora cumpre exemplarmente seu projeto: escreve como quem respira, com naturalidade e leveza. Narradora habilidosa, entra e sai do universo de Madame Curie, avança e recua no tempo ao tratar de temas variados: a morte, a beleza, a criação literária, o lugar de homens e mulheres na sociedade e, claro, o amor. Nesse particular, o leitor há de vibrar com uma paixão que dá novo sentido à vida de Marie Curie – e mais não digo.

Na entrada final do seu diário, em abril de 1907, Marie Curie anotou: “Como me sinto cansada! Ainda terei coragem para escrever?”. Se Rosa Montero repetiu a pergunta para si, diante do vazio deixado pela morte de Pablo, a resposta veio com este “A ridícula ideia de nunca mais te ver”. “Agora sei que escrevo”, diz ela, “para outorgar ao Mal e à Dor um sentido que na verdade tenho certeza de que eles não têm”.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura