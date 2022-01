No rumo de nova batalha eleitoral

Legenda: Mauro Benevides Foto:

Ao iniciar-se o novo ano, desde já, intensificar-se-á a batalha eleitoral para presidente da República, governadores de Estados e integrantes dos Legislativos Federal e Estadual, com os partidos buscando apoios que vitalizem as suas possibilidades de êxito, num confronto de dimensões incalculáveis, para o qual convergem as atenções do esclarecido eleitorado brasileiro.

É certo que, com bastante antecipação, composições partidárias já vinham sendo habilmente articulada, numa predisposição para aglutinar alianças que possam assegurar o triunfo das respectivas coligações, cada grupo tentando conquistar maior número de adesões, que permitam vislumbrar sucesso na competição de outubro vindouro, em variados cargos majoritários e proporcionais.

Até agora, acordos apenas ensaiam a ser concretizados, com agrupamentos se estruturando ou até mesmo se desfazendo, além de diversas forças políticas operando eficazmente, com vistas à formação de esquemas imbatíveis, respaldados em noticiário da mídia nacional, refletidos em versões combinadas por líderes que acumulam experiências obtidas em pleitos passados.

Há que vaticine, porém, que somente em abril os esboços terão sido melhor projetados, não remanescendo dúvida de se tornarem inevitáveis algumas deserções, capazes de desequilibrar junções de ponderabilidade até então inquebrantável.

O recente episódio das enchentes na Bahia terá ressonância na concepção de chapas já cogitadas, com adesões e dissabores que preponderarão sobre as conversações que ora se encontram bem avançadas.

Em breve, as desincompatibilizações começarão a ser anunciadas, num trabalho que resultará no delineamento de estratagema em todos os níveis, como efetivamente acontece em disputas dessa magnitude.

Certamente, somente por volta de junho as esquematizações estarão esboçadas para as respectivas Convenções –, etapa derradeira dos contatos processados com razoável antecedência.

Diante de tais movimentações e consequentes rearranjos, dir-se-á que a perspectiva de vitória prenuncia a ser redesenhada, não valendo demais recordar o conhecido adágio popular, segundo o qual “está chegando a hora de ver quem tem roupa na mochila...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte