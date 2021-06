No encalço de Janet Malcolm

Legenda: Sávio Alencar é formado em Letras e pesquisador de Literatura Foto: Arquivo pessoal

Que a leitura é um ato de cumplicidade, disso ninguém duvida. Certos livros nos marcam justamente pelo pacto que selamos com a história. As regras dessa relação são definidas já de saída: um escritor, de carne e osso, assume a função de autor, que, a priori, não se confunde com a sua personagem, de papel e tinta. É o que na teoria literária se chama de pacto de leitura.

Os escritores que cruzam ou desfazem essas fronteiras, para os quais pouco importa deixar cada coisa em seu lugar, geralmente são os meus preferidos. Foi assim com Janet Malcolm, escritora e jornalista falecida nesta semana, em Nova York, aos 86 anos. Já nas primeiras páginas de “A mulher calada”, ensaio sobre a poeta Sylvia Plath, cujo suicídio lhe conferiu uma aura mítica, selei com a autora um pacto que ainda hoje perdura.

Precisei de pouco, três, quatro linhas. “As pessoas envelhecem. Perdoam a si próprias e umas às outras e às vezes até chegam a perceber que o que têm a perdoar em si próprias e nos outros é a juventude.”

Não é como se eu estivesse na idade de olhar para trás e fazer um balanço do que vivi. Mas os livros, por vias transversas, nos oferecem senhas que eventualmente abrem portas para o que temos de mais insondável, que só a nossa vida interior pertence. E não é sempre que sabemos o que nos espera atrás da porta.

Quando escreve “A mulher calada”, Janet Malcolm não está interessada apenas em Sylvia Plath, mas também em Anne Stevenson, que considera a melhor biógrafa da poeta de “Ariel”. Ao tratar ambas as personagens de igual para igual, ainda adiciona uma terceira, ela própria, entrevistando Anne Stevenson ou Olwyn Hughes, irmã de Ted Hughes, que foi marido de Sylvia Plath.

No encalço dessas mulheres, Janet Malcolm produziu um texto que desafia os gêneros, característica, aliás, de sua obra, que ainda inclui livros sobre Tchekhov e Gertrude Stein, entre outros. Ensaio, reportagem, biografia, crítica literária. Difícil discernir. Pouco importa.

Fico devendo o retrato de corpo inteiro de Janet Malcolm. Enquanto não o escrevo, palmilho o chão de seus livros, dedicado à lenta cumplicidade das palavras. Renovo, pois, nosso pacto.

Sávio Alencar

Editor e pesquisador de literatura