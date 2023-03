No embalo dos 100 dias de governo

Na transcorrência dos primeiros 100 dias da gestão Lula da Silva III, prestes a serem comemorados, o Governo começa a imprimir novo ritmo, transparecendo coesão entre a equipe ministerial e outros órgãos importantes, a exemplo do Banco Central, numa configuração que aponta para forma centralizada da sistemática administrativa, com o chefe do Executivo selecionando, ele próprio, os colaboradores que exercerão tarefas essenciais para a nosso país, como as Pastas da Educação e Desenvolvimento Social, setores para os quais a mídia se esforça para acompanhar de perto, a fim de identificar as medidas iniciais de seus respectivos titulares.

Possíveis celebrações serão agora intensificadas, já que, por precaução, o deslocamento oficial do presidente Lula para a China teve que ser adiado, em razão de broncopneumonia a que foi acometido o titular do Planalto, com isso, os organizadores poderão contar com o toque pessoal do Primeiro Magistrado na definição de qualquer evento vinculado.

Em solenidade recente, pude sentir a determinação do presidente em levar a cabo melhorias de que tanto carecem os segmentos mais vulneráveis, tais como os programas Minha Casa Minha Vida, o Novo Mais Médicos, atenção aos indígenas, dentre muitos outros. Já havia tido a mesma sensação no dia da posse presidencial, quando na composição do plenário, ali me vi em primeiro lugar, ladeado pelos ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney.

Na aludido reencontro com Lula, ele me disse haver recebido de alguém conhecido a informação de que este articulista se mantinha em Brasília, mesmo colaborando, exclusivamente, em dois veículos de imprensa importantes de nossa capital, como é o caso desse periódico.

Num breve colóquio, ao lado do deputado Mauro Benevides Filho, quando era homenageado o presidente do Senado, esclareci ao dirigente de nossa Nação que em tais colunas para os dois prestigiosos jornais, no primeiro abordo fatos ocorrentes na atualizada, já no segundo, enfoco acontecimentos históricos do Ceará e do Brasil.

Assim sendo, estarei sempre atento, em Brasília ou Fortaleza, sobre nossa vivência nos fastos políticos, econômicos e sociais, por entender ser meu autêntico dever de ofício.