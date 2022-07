No embalo das convenções

Foram deflagradas as convenções partidárias para escolha de candidatos à Presidência da República, na simultaneidade da Governadoria dos Estados, assentos no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas, numa mobilização que abrangerá todo o território nacional, quando se prevê intensas articulações, com expectativas alimentadas por lideranças no comando das agremiações, todas imersas em cálculos otimizantes que possam levar confiabilidade às maiores legendas, prenunciando uma movimentação acirrada, capaz de vislumbrar os mais próximos de um almejado triunfo, dentro do respeito que se espera entre os partidos, sob a eficiente fiscalização da Justiça Especializada, há tempo, adredemente preparada para dirimir dúvidas inerentes ao confronto de iminente complexidade.

Em maior evidência, o embate para chefia do Palácio do Planalto já indica os melhores situados, motivando novas estratégias que tenderão a capitalizar simpatias, não só para os postulantes majoritários, como também aos proporcionais.

De tais refregas participei incessantemente, escalonando pela Câmara de Vereadores de minha Fortaleza, bem assim o Poder Legislativo estadual – que presidi em momentos tormentosos, por conta de flagrante instabilidade, sequenciando mandatos legislativos auferidos através do voto popular.

Nessa mesma trajetória, cheguei ao Parlamento nacional, palmilhando tanto o Senado, como a Câmara dos Deputados, sempre como integrante de portentosas siglas partidárias, exercendo a direção máxima do Congresso, além de lideranças das respectivas agremiações as quais representei, enfrentando inúmeros desafios, que eram solucionados, sempre invocando itens inseridos no Regimento Interno.

A Constituição Federal, em consonância com a Estadual, ambas reforçadas pelas normas internas, garantiriam um desempenho cumprido à risca, não deixando margem para contestação em relação aos ritos procedimentais.

Conscientemente tornei inflexível o dever de servir ao eleitorado que me guindou a todas referidas posições, amparando-me nos respectivos Documentos Básicos e regramentos específicos, transformados em autênticos VADE MECUM, respeitados correta e eficazmente. Que o diga o povo brasileiro.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte