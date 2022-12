No embalo da posse presidencial

Desde que se tornou conhecida a vitória do novo chefe do Poder Executivo federal, na competição eleitoral de outubro, correligionários, assim como os brasileiros em geral passaram a vivenciar esperanças alvissareiras, todos confiantes de que dias melhores advirão, espelhados num período de trabalho incessante, que se tornará uma missão quotidiana, sob a inspiração de sonhos, há tempo, acalentados, agora, todos aguardando que se transformem em plena realidade.

Se a posse se constitui no embalo inicial da próxima gestão, a euforia cede lugar ao prosseguimento de esforços incontidos, numa configuração que projeta tomada de decisões urgentes, quer no primeiro ou segundo escalão, preponderando um roteiro de atuação inflexível, sob as vistas atentas do próprio Primeiro Magistrado do País.

Ao longo da trajetória política, este articulista testemunhou várias sucessões de governos, cada uma transformando-se em inevitável momento de apreensão, com os segmentos conscientizados sequiosos por mudanças impactantes, capazes de propiciar progresso econômico e bem-estar social aos nossos compatrícios.

Lula da Silva terá à sua disposição um potencial de dirigentes lúcidos, ajustados aos padrões de responsabilidade preconizados por todas as correntes de pensamento de nossa Nação.

Na esfera congressual, inclusos senadores e deputados federais, é inevitável o surgimento de “cabos eleitorais” enquadrados em tarefas que se compatibilizem com as demandas de interesse da nacionalidade, ensejando debates passionalizados nas comissões e no plenário, numa linha de sintonia e aperfeiçoamento que exalta a postura do Senado da República e da Câmara dos Deputados.

O organograma da futura equipe governamental, em sua maior parte, será formado por nomes com experiência de gestões passadas, daí aguardar-se que os atos iniciais envolvam itens que visem benefícios populares como prioridade, por exemplo.

Com experiência de décadas nessa temática, espero que postulações de expressiva magnitude despontem como deliberações impostergáveis, no cumprimento de promessas empreendidas no decorrer da campanha.

Que Deus nos ajude nessa nova jornada, sempre prevalecendo os interesses da coletividade.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte