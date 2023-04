Network as a Service como viabilizador da sustentabilidade

A ascensão da computação em nuvem revolucionou a forma como as organizações consomem serviços de TI. E com o advento da rede como serviço (NaaS - Network as a Service), tornou-se mais fácil a terceirização das infraestruturas de rede para provedores externos. O NaaS permite o acesso a recursos e serviços de rede, como largura de banda, armazenamento e segurança, com base no pagamento por uso. Isso leva a economia, maior agilidade e escalabilidade aprimorada. Mas como o NaaS impacta a sustentabilidade?

A sustentabilidade é um assunto latente e prioridade na maioria das empresas. A preocupação ambiental segue aumentando de acordo com os desafios que enfrentamos e, devido às atualizações do ciclo de vida serem cada vez mais curtas, aumenta o volume de detritos tecnológicos. Nesse contexto, o gerenciamento de Disposição de Ativos de TI (ITAD) pode se tornar muito custoso. O NaaS ajuda a mitigar riscos relacionados à segurança e aos custos, sendo um facilitador para que as companhias atinjam as metas de sustentabilidade.

Um estudo da IDC sobre NaaS revelou que 82% dos entrevistados reconhecem a importância dos serviços de disposição de ativos de TI e seus vínculos com as metas de sustentabilidade. As empresas que adotaram a NaaS reconhecem que a sua implementação melhora a segurança e sustentabilidade e resolve problemas de compliance, evitando multas regulatórias. Ainda assim, uma pesquisa recente da Forrester descobriu que apenas 58% das empresas da Global Fortune 200 nomearam uma liderança em sustentabilidade e somente 55% estabeleceram metas de emissão de gases de efeito estufa.

O NaaS pode ainda reduzir a pegada de carbono das empresas. Ao utilizar os serviços baseados em nuvem dos provedores de NaaS, as organizações diminuem a quantidade de equipamentos de rede locais, que requerem manutenção regular. Isso também resulta em menos lixo eletrônico, levando a uma infraestrutura de TI mais sustentável. Os provedores de NaaS geralmente usam data centers com maior eficiência no consumo de recursos, o que pode reduzir significativamente o consumo de energia das operações de rede. Além disso, oferecem ferramentas avançadas de monitoramento e gerenciamento que ajudam as companhias a otimizar o desempenho da rede e minimizar o desperdício de energia.

O NaaS permite que as empresas tenham mais eficiência na aplicação do trabalho remoto. As empresas dependem cada vez mais de reuniões virtuais e ferramentas de videoconferência. Ao usar ferramentas baseadas em NaaS e Zero-Trust, como redes SASE, elas possibilitam que os colaboradores trabalhem remotamente sem comprometer o desempenho da rede e a segurança. Isso também pode levar à redução de custos com viagens e infraestrutura.

Além de todos esses benefícios, é inegável o ganho na transparência e na governança nas operações de rede, o que pode aprimorar os esforços de sustentabilidade das organizações. Os provedores de NaaS geralmente oferecem ferramentas de monitoramento e geração de relatórios em tempo real que permitem que as empresas rastreiem o uso da rede, identifiquem ineficiências e otimizem as operações. Outro ponto importante é a melhoria nos recursos de recuperação de desastres, que contribuem para o perfil de sustentabilidade, além de maior resiliência e redundância nas operações de rede por meio da infraestrutura baseada em nuvem. Deste modo, é possível se recuperar de desastres mais rapidamente e ainda reduzir o tempo de inatividade.

O NaaS também pode agregar às empresas devido ao modelo de pagamento. O NaaS fornece toda a infraestrutura por meio de um contrato flexível que é ajustado sob demanda no qual o cliente paga pelo que usa e pode adequar sua cobertura na medida em que cresce, sem necessidade de investimento em ativos (Capex). Com essa previsibilidade, as organizações obtêm maior agilidade e escalabilidade em suas operações de rede, evitando o provisionamento excessivo de seus recursos, o que resulta em consumo desnecessário de energia e custos mais altos.

Por fim, o NaaS impulsiona a inovação. Ao aproveitar as ferramentas e serviços avançados oferecidos pelos provedores, as companhias podem explorar novas maneiras de reduzir seu impacto ambiental, como usar ferramentas de otimização de rede com IA ou alavancar a tecnologia blockchain para rastrear suas emissões de carbono, gerando um melhor desempenho de sustentabilidade e diferenciação no mercado.

O NaaS tem um papel importante no aprimoramento da sustentabilidade das empresas, permitindo que reduzam a pegada de carbono e melhorem a eficiência energética e os recursos de recuperação de desastres. Além disso, também obtêm maior transparência, responsabilidade, agilidade e escalabilidade, alcançado um maior grau de inovação. À medida que o mundo enfrenta uma pressão crescente para reduzir o impacto ambiental, o NaaS pode ser uma ferramenta poderosa para as organizações atingirem suas metas de sustentabilidade.

Antenor Nogara é country manager da Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise