Nem uma coisa, nem outra

Conforme noticiado recentemente, “o impasse do novo ensino médio ameaça a elaboração de materiais didáticos para mais de 6,4 milhões de estudantes. Matriculados em escolas públicas, esses alunos podem ficar sem obras adequadas em 2024, 2025 e até em 2026.” Segundo a jornalista Laura Mattos da Folha de São Paulo, se novo ensino médio 2.0, de acordo com a previsão, realmente entrar em vigor em 2024, o material escolar utilizados por esses alunos por certo estará desatualizado. Além disso, a repórter enfatiza que os livros atualmente utilizados no Ensino Médio chegaram às escolas em 2021, naturalmente a substituição deles deveria ocorrer em 2025.

Contudo para isso, a produção desses materiais deveria ter iniciado no início deste ano, “mas em razão do impasse sobre o novo modelo, ela ainda não começou.” Em conformidade com a reportagem original: “O PNLD 2025 não deve acontecer e pode ser postergado em pelo menos um ano, se transformando em PNLD 2026, afirmou Ângelo Xavier, presidente da Abrelivros (Associação Brasileira de Livros e conteúdos educacionais).”

Obviamente, este impasse relacionado ao novo ensino médio terá diversos efeitos destrutivos a curto e longo prazo, tanto para os estudantes quanto para o sistema educacional como um todo. Esses impactos penitenciam desde o processo de ensino e aprendizagem até o crescimento da desigualdade social, posto que a falta de acesso a uma educação pública inclusiva, equitativa e de qualidade, torna ainda mais difícil para os estudantes de famílias menos privilegiadas alcançarem o êxito acadêmico e profissional.

Em resumo, materiais desatualizados, no mínimo dissuadem a atenção dos estudantes, uma vez que o aluno não atesta na sua aprendizagem o espelho de sua realidade, suas atuais experiências e interações com o mundo. Sendo o ensino médio uma fase crucial, principalmente para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para a vida adulta, a falta de atualização no currículo resultará em lacunas de aprendizagem. Enfim, sabemos que as escolas públicas sofrerão as principais consequências! Dúvida: não pausamos a reforma do NEM para evitar discrepâncias?