Natal, fé e solidariedade

Diante do quadro onde mais de 21 milhões de brasileiros não tem o que comer diariamente – de acordo com o relatório sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo (SOFI), publicado em 2023 pela ONU – o Natal tem sido um fator mobilizador de ações de solidariedade para a transformação dessa realidade. Durante os últimos meses do ano, sobretudo em dezembro, diversos grupos tem agido diante este cenário: projetos governamentais, ONGs e iniciativas privadas. Dentre estas, estão as iniciativas impulsionadas pela fé, por entidades e indivíduos religiosos que tem buscado manifestar suas crenças em atos de compaixão, amparo e filantropia aos mais vulnerabilizados.

No caso das igrejas cristãs, crê-se que o nascimento de Jesus celebrado no Natal remete a doutrina bíblica da encarnação do Filho de Deus. Esta é entendida com um ato de solidariedade divina com a condição humana, que criada por Deus, foi maculada pelo pecado. Através da vida, morte e ressurreição de Cristo, se dá a restauração de todo o cosmos e da dignidade do ser humano feito à imagem de Deus. Portanto, uma vez que o ser humano é uma criação divina – ou seja, portador de valor e dignidade intrínseca – e a encarnação de Jesus é uma expressão da ação salvadora de Deus, isso implica, entre outras coisas, que pessoas não podem passar fome e que a igreja, como comunidade daqueles que foram alcançados pela redenção em Cristo, deve encarnar o amor divino agindo solidariamente no enfrentamento dessa realidade.

Movidos por esta crença, o Natal pode se tornar – mais do que uma data comercial de consumo e celebrações intimistas – uma festa da solidariedade que expressa compaixão e justiça combate à fome. Nesse sentido, o “espírito natalino” é uma crítica a todo tipo de individualismo egocêntrico e descompromisso ético com o outro, mas também, a incoerência e contradição de uma religiosidade apática e mesquinha. Que a solidariedade divina compartilhada na mensagem cristã do Natal e as palavras de Jesus no evangelho de Mateus 14.16, “dai-lhe vós mesmos de comer”, converta-se numa espiritualidade cidadã, responsável pelo bem-comum e com a transformação social, para que os que tenham fome, sejam saciados.

Victor Breno é teólogo e cientista da religião