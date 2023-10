Não sou imigrante

Há pouco mais de dois meses saí de Fortaleza para morar na cidade do Porto, em Portugal, onde curso mestrado. Sair do leito familiar é algo cruel, se despedir de amigos e pessoas queridas sem saber quando ou se vai revê-las chega a ser desesperador. Como o “Grande Sertão: Veredas” me acompanha, lembrei de Guimarães Rosa e pensei: o que a vida quer da gente é coragem!

Nas últimas semanas vivi um turbilhão de sentimentos diante um (estranho) novo. Por mais que a morada apresente pontos muito positivos como segurança, infraestrutura e doses a menos de desigualdade, não consigo pensar nestas terras como o meu lugar. Nem a condição de imigrante eu aceito. Ainda que me taxem assim por não ser de nacionalidade portuguesa, e só quem passou por isso aqui pode entender o peso da palavra, prefiro dizer que sou um “retirante”. Apesar do “Nordeste ser uma ficção”, como afirmou Belchior, existe um espírito diferenciado entre os frutos da região.

Mesmo sem ter nascido no sertão, me sinto vindo dele por meio de uma ancestralidade. Me orgulho ao falar do meu torrão natal para os conterrâneos que cruzam o meu caminho e muitas das vezes receber olhares fuzilantes de sulistas. Ainda assim insisto em dizer que o Brasil não termina na Bahia! O imigrante brasileiro passa por inúmeras dificuldades mas continua com a garra de vencer na vida e tentar fazer daquele novo país um lar.

O retirante, no significado mais abrangente da palavra, ama sua terra, mas por ver falta de condições se muda buscando o pão de cada dia, mas nunca perde a esperança de regressar para suas raízes, local de onde nunca deveria ter saído. Na madrugada, me pego buscando saber qual o próximo voo para Fortaleza. Entendo agora as palavras da música “Água Grande” de Ednardo e Augusto Pontes ao afirmar: “enquanto apreciava a pressa da cidade, a praia de Iracema veio toda em minha mente me banhando da saudade”. Na metáfora, fico querendo saber se voltou a chover no Ceará para poder voltar. “Conheço o meu lugar”! No exterior, os brasileiros são todos iguais, mas para os brasileiros daqui o Nordeste é algo à parte, o preconceito é maior. “Imigrante” deixo para os amigos do sul e sudeste, eu sou é retirante.

Luã Diógenes é jornalista