Não sou Cringe, sou metamorfose

Legenda: Gregório José é radialista Foto: Arquivo pessoal

De tempos em tempos aparecem gírias, brincadeiras, ondas, vibes que todos seguem, depois se esquecem. Mas, por um certo momento, até a caneta azul ganhou destaque no Brasil. Agora é a vez dos “Cringers” ou “Cringe”. Digo, de cara, não sou Cringe.

Dizem que sou por tomar café com pão logo pela manhã, continuar músicas de sucesso do passado. Cantar “trem das onze”; “é o amor”, enfim, relembrar o passado como se fosse atual.

No pós-guerra surgiram os Baby Boomers (1946-1964) que eram filhos de um momento em reconstrução mundial. Eu, como nasci no Brasil, sou do termo “golpe militar” ou, para alguns, “revolução”.

Vivi a juventude sobre a égide da Geração X (1965-1980) que se buscava encontrar num mundo onde a paz deveria prevalecer, mas passei, também pela Geração Y ou Millennial (1981-1996).

Aqui conheci o pós-ditadura (ou período militar) a reabertura com Sarney e sua política Feijão-com-arroz, vi Collor chegar ao apogeu e sair escorraçado de Brasília. Fui Tucano e petista. Entrei porta adentro pela Geração Z (1997-2010). Tecnológica, conectada, sem ideologia, perdida.

Vi homem barbado com mais de 30 anos viver na casa dos pais sem contribuir com nada e pregar o fim do da classe empresarial. Viver do ganho dos pais envelhecidos e, somente dizendo que estava buscando seu espaço no mundo.

Aprendi a me conectar. Tiozinho e tiazinha que não sabem sacar dinheiro em caixa eletrônico passar o dia mandando mensagem no “zap”. Vi megaempresas de telefonia que vendia linhas com cotas de acionistas sumirem perante as redes sociais que oferecem o serviço.

Vi taxistas brigarem por seus pontos e, por não vencerem a luta injusta e inglória, entrando na onda e aderindo aos aplicativos.

Agora a Geração Z vem me dizer que sou Clinge. Não! Não sou. Sou atual. Me reciclo, reinvento, aprendo, conecto. Sou morte e sou sul, nordeste e sudeste. Falo ôxente, Bichim, Bá Tchê, mas pá! Falo UAI, Aqui, xôtifalá. Sou metamorfose.

Tenho WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram. Faço faculdade via meeting, reunião por Zoom, assisto Lives no YouTube. Sou do agora, mas fui do ontem, onde aprendi a dizer, sou brasileiro. Não desisto nunca.

Gregório José

Jornalista