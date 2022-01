Não há retorno no caminho para diversidade e inclusão nas empresas

Uma consulta rápida no Google Trends revela que a busca pelos termos diversidade e inclusão vem crescendo de forma rápida e consistente nos últimos anos em todo o mundo. Esse movimento vem crescendo rápido entre consumidores e entre talentos, e dar uma resposta a essa demanda virou peça fundamental para o sucesso das empresas. E aquelas que olhamcom atenção para questões de representatividade e buscam a inclusão de grupos minorizados, estão na dianteira de uma mudança que se mostra, finalmente, irreversível.

O primeiro passo na promoção da diversidade é tornar esse um objetivo estratégico da organização. Não é algo que se faz em paralelo - se der tempo, se sobrar algum recurso. Os dados também são grandes aliados e podem apontar, por exemplo, vieses nos processos de recrutamento, seleção e retenção de talentos.

No entanto, dissolver essas disparidades requer também ações para a mudança de um pensamento enraizado na estrutura da nossa sociedade. Assim, é fundamental o esforço individual de letramento, de reconhecimento dos vieses, preconceitos e como cada um pode se tornar um agente de transformação.

É esse o caminho que a Endeavor tem se disposto a percorrer. A organização tem um papel histórico no desenvolvimento do ecossistema inovador brasileiro, acelerando empresas de alto crescimento. Desde meados de 2020, demos início a um processo que visa ampliar a participação de grupos minorizados no nosso time, na comunidade de scale-ups que aceleramos e apoiamos e no grupo de mentoras e mentores de nossa rede. A expectativa é de alcançar 40% de representatividade de gênero e 40% de representatividade de pessoas negras em toda nossa rede até 2025 e, além disso, inspirar outras empresas.

Sabemos que estamos longe do ponto ideal na promoção de representatividade de grupos minorizados, mas temos que nos desafiar todos os dias a fazer diferente e melhor. É essencial que cada organização ouça o que dizem os talentos e os/as consumidores/as, porque, para essas pessoas, não há mais retorno no caminho para diversidade e inclusão.

Renata Mendes é diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Endeavor