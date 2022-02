Não ao desperdício de alimentos em Fortaleza!

As cenas de pessoas catando comida no caminhão do lixo, no bairro Cocó, em Fortaleza, foram noticiadas nacionalmente em outubro de 2021. Imagens que chocam e que, infelizmente, são cada vez mais comuns, em decorrência do desmonte das políticas sociais promovido pelo atual governo, o qual é o responsável pela volta do Brasil para o Mapa da Fome, deixando mais de 20 milhões de brasileiros sem ter o que comer.

Pesquisa feita pela Embrapa mostra que o país desperdiça cerca de 60 kg de alimentos por ano. Isso sem contar o que é jogado fora ainda na lavoura e nos supermercados. A estimativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, também conhecida como FAO, sigla em inglês para Food and Agriculture Organization, é que o mundo jogue no lixo cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos por ano. O número equivale a 17% de toda a produção mundial de alimentos.

Na busca de soluções para enfrentar essa problemática, nosso Mandato protocolou o Projeto de Lei n º 17/2017, que visa a combater o desperdício de alimentos em Fortaleza, ficando proibida a destruição de alimentos não consumidos. O projeto aguarda deliberação na Comissão de Saúde e Seguridade Social da Câmara.

A ideia da iniciativa é que os alimentos não consumidos, assim considerados aqueles produzidos por restaurantes e resultantes do excedente não consumido e não servido à mesa, os advindos de empresas que industrializam ou distribuem alimentos que não tenham sido violados, desde que se encontrem dentro do prazo de validade e em condições sanitárias de serem consumidos, possam ser doados a ONGs, associações comunitárias, por meio de termos de cooperação de doação, a fim de que sejam distribuídos gratuitamente para a população vulnerável.

Assim como essa iniciativa, apresentamos diversas outras como o Programa Municipal de Agricultura Urbana, o Programa de Hortas Comunitárias, as cozinhas comunitárias e os restaurantes populares.

A promoção da dignidade humana certamente passa pela garantia de ações que garantam a segurança alimentar do nosso povo e evitem o desperdício de alimentos. Esta é uma luta do nosso Mandato!

Larissa Gaspar é vereadora