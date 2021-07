Na capa de Exu, caminho inteiro

Legenda: Luciano Rodrigues é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Faz mais de 400 anos desde que os primeiros africanos - infelizmente escravizados - chegaram ao Brasil. Desde a segunda metade do século XVI, centenas de povos daquele continente compartilham com este país costumes, modos e religiões. Até hoje tão discriminados e alvo de intolerâncias, as crenças, denominadas como afro-brasileiras, encontraram um espaço importante em um dos maiores símbolos da nossa nação: a camisa verde-amarela da Seleção Brasileira de Futebol.

Pode parecer rotina para um cristão, mas não menos emocionante, usar uma faixa com os dizeres "100% Jesus", como fez Neymar nos Jogos Olímpicos Rio-2016. No caso de Paulo Henrique Sampaio Filho, saudar à Oxóssi - orixá da caça e das matas - é um ato de resistência.

Ao marcar o quarto gol da vitória do Brasil sobre a Alemanha na estreia da Olimpíada de Tóquio, Paulinho reverenciou à entidade, mas fez muito mais do que isso. Sem dizer uma palavra, de ofensa ou elogio, pediu respeito, paz e igualdade entre os credos.

De família candomblecista e umbandista, o jogador sempre trouxe a pauta religiosa para a carreira dele, seja no Vasco, no Bayer Leverkusen ou mesmo na Seleção Brasileira. Como ídolo e inspiração para milhões de brasileiros, o atacante evidencia um país de múltiplas crenças com um gesto comum para ele, mas carregado também de força na política e na fé.

No saudação do atacante, foram representadas a mãe, a avó e a bisavó do jogador, segundo ele próprio. Além delas, Joãozinho da Gomeia, Mãe Menininha do Gantois, Agotime, Rainhas Candaces e tantos outros que ajudam a manter viva a chama do continente-mãe. Em uma nação com a força motriz composta principalmente por pretos, o Brasil encontra um porta-voz de peso.

O camisa sete da Seleção escreve na capa de Exu, o dono das encruzilhadas, mais um capítulo em busca da tolerância em um país marcado pela pluralidade

Luciano Rodrigues

