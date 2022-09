Música, amor e aplausos para as crianças

Quero falar hoje sobre a importância da música para o desenvolvimento cognitivo das crianças, dos adolescentes e das pessoas das demais faixas etárias. A tecnologia é contagiante em todas as idades e tem sido uma constante na vida das pessoas. Mas é imprescindível que haja outras vertentes para o desenvolvimento da humanidade, frisando principalmente crianças e adolescentes, tanto nas escolas como em outros espaços da sociedade, estimulando-os a usá-la de forma construtiva, não obstante a brincadeiras, jogos e outros assuntos que envolvem.

Podemos incentivá-los a entrar no mundo das artes evidenciando, assim, a música, já que a tecnologia possui vertentes que podem facilitar a busca por esse mundo musical, tão encantador que não só enternece a alma como estimula o ser humano a viajar nas asas do vento da imaginação.

Eu, como psicopedagoga, viajo profundamente no mundo das artes, e o que o mais me enobrece é a música. E penso que nossas crianças e jovens, ao invés de, muitas vezes, enveredarem pelo mundo das artes musicais desviam-se para outros caminhos.

Gostaria de torná-los cientes do quanto é significativo chamar a atenção desse público para o conhecimento acerca do mundo da música, mostrando exemplos como Beethoven que, apesar de suas limitações auditivas, e Andrea Bocelli, com sua deficiência visual, e muitos outros destaques sagrados da música, não se deixaram vencer pelas suas limitações.

O mundo das artes musicais acaricia a alma e embevece a mente. Somos construtores de um universo onde a música se torna algo infindável na cultura da humanidade. Sejam músicas clássicas, populares, cantadas, tocadas… temos um arsenal de inteligência voltado para esse mundo que as crianças, que gritam pela liberdade conforme a essência do ser, possam ser inspiradas pela sagrada ideia de expressar-se por meio das artes musicais.

Gostaria, então, de deixar a toda a sociedade o meu apelo para que todos incentivem as crianças a enveredarem por este caminho, e assim conhecerão a real nobreza de um ser humano, moldada pela naturalidade de expressar-se por meio da arte cantada, tocada.

Eu tenho um misto de formações, mas sempre me encontro compondo versos, poesias e canções, e com isso sinto a ternura do universo a conspirar pela tão libertadora sensação que tenho em cada música nascida de mim, e assim crio asas para chegar a muitas das crianças que amo e admiro, a exemplo daquelas todas que pude conhecer quando lecionei na Escola Municipal São Rafael e também na Escola Municipal Alba Frota.

Esses momentos com meus alunos me inspiraram tanta alegria e tanta nobreza. Por isso, dedico essas linhas especialmente às minhas adoráveis crianças, pois com elas aprendi muitos outros sentidos da vida.

Elzinha de Clermont é psicopedagoga