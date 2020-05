Museus de hoje, museus do amanhã

Em plena Semana Nacional de Museus, diante da pandemia do novo coronavírus, ao pensarmos nos museus vemos um futuro incerto. Entre os desafios podemos considerar, em especial, a reabertura pós-pandemia; a diminuição de funcionários, o que afeta a conservação, difusão de acervos e ações educativas; criação de estratégias de comunicação e educação digital; e a manutenção da infraestrutura, numa realidade onde cultura não é prioridade.

Com o isolamento social e a inserção básica em ambientes digitais, unidades museológicas viram na internet oportunidade de atrair público e criaram diferentes formas de difusão patrimonial. Os museus tentaram difundir informações dos acervos que possuem. Parece correto. No entanto, quais conexões os museus querem criar com as comunidades que desejam alcançar?

É necessária atenção à elaboração desses novos modos de expor acervos, coleções e mostras, explorando potenciais de forma adequada, trabalhando as linguagens do design e digitais interativas. Essa exposição digital não prejudica a aproximação de visitantes, mas deve ser feita garantindo o estreitamento da relação museu, público e conhecimento que pode ser produzida no ambiente digital. É importante definir uma proposta pedagógica específica, onde grande público e novas gerações acessem os conteúdos, as heranças culturais e identidades sociais com novas dinâmicas.

O público não deve ser visto como plateia genérica, mas como pessoas diversas em condições sociais, educacionais, econômicas e culturais distintas, que querem contribuir e refletir sobre a preservação do patrimônio com as instituições. Os museus "do futuro" devem fazer com que as pessoas vejam sua história e se identifiquem com os acervos.

Depois da pandemia, a produção cultural terá que se redefinir e os espaços museais também irão arcar com esse desafio, que exige sensibilidade e criatividade.

Adson Rodrigo Silva Pinheiro

Doutorando em História Social (UFF)