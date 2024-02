Musculação para crianças e jovens

O ano ainda está no começo e muitos pais estão decidindo em que esporte vão matricular os filhos. Afinal, adotar uma prática esportiva regular traz benefícios para pessoas de todas as idades, especialmente crianças e jovens. A musculação é uma atividade física que pode ser praticada por todos, pois traz diversos benefícios, como aumento da força e da resistência, melhoria da composição corporal e melhora da coordenação motora. No entanto, é importante alertar que para a musculação ser uma prática segura e eficaz, devem ser tomados alguns cuidados.

A musculação para crianças deve ser supervisionada por um educador físico ou um fisioterapeuta qualificado, para garantir que a criança esteja realizando os exercícios corretamente e de forma segura. Antes de iniciar a prática de musculação, é importante fazer uma avaliação médica para verificar se a criança ou jovem está apto para a atividade. Os exercícios devem ser adequados para a idade e a maturidade física, e o volume e a intensidade devem ser progressivamente aumentados à medida que ela se adapta à atividade. Antes e depois de cada treino, é importante realizar um aquecimento e um alongamento adequados.

Alguns exemplos de exercícios incluem movimentos com o próprio peso corporal, como agachamentos, flexões, abdominais, pranchas, entre outros. Além disso, exercícios com pesos leves, como halteres, barras, elásticos, também podem ser praticados. Ainda assim, é crucial realizar os movimentos de forma correta para evitar lesões.

A atividade física regular, que pode incluir a musculação, também desempenha papel importante no controle de peso, ajuda a reduzir o risco de obesidade infantil, fortalece os ossos e reduz o risco futuro de osteoporose. A prática regular de exercícios também está associada a melhorias na saúde mental. Isso inclui a redução do estresse, ansiedade e sintomas depressivos. O desenvolvimento de habilidades físicas pode aumentar a autoestima e a confiança. Também é fundamental que a criança ou o jovem façam atividades que sejam prazerosas para eles, pois dessa forma os resultados serão ainda melhores.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)