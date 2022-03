Mulheres protagonistas: na Corte e na vida, um caminho sem retorno

Mesmo com todas as conquistas que as mulheres vêm obtendo ao longo da história, ainda há muito o que avançar para obtermos uma sociedade mais igualitária em todas as esferas, inclusive na de gênero.

Há tempos, está mais do que comprovado que as mulheres podem executar as funções ocupacionais e exercer os mesmos cargos de gestão que os homens, pois não é essa condição que deve determinar o lugar onde a pessoa quer chegar e o que ela deseja fazer, mas, sim, a capacidade, o esforço, o compromisso e a dedicação que desempenha diariamente.

Assim como em toda a sociedade, no âmbito do Judiciário, a força feminina vem se destacando cada vez mais. Hoje, em 148 anos de história da Corte, sou a terceira mulher a ocupar o mais alto cargo da Justiça estadual: o de presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Fui antecedida pelas ilustres desembargadoras Águeda Passos Rodrigues Martins, primeira mulher a presidir o Tribunal, no biênio 1999-2000, e Maria Iracema Martins do Vale, que esteve à frente no biênio 2015-2017. Suas histórias e de outras mulheres marcantes no nosso Judiciário que serão contadas, a propósito, em livro, produzido por nossa equipe de comunicação a ser lançado neste 8 de março.

Três é um número ainda singelo, mas representa muito, especialmente porque nossas conquistas ainda são graduais, mas têm se revelado irrevogáveis. Atualmente, temos 16 mulheres atuando como desembargadoras, o que representa 37,20% do total da Corte. No 1º Grau, nas varas e juizados, são 151 juízas, representando 36,03% do total.

Junto a elas, bem como a todas as outras, tendo a Justiça a trabalhar por políticas que as promovam e as protejam, assumi o compromisso de buscar sacramentar, de modo peremptório, nossos compromissos mais urgentes. Dentre estes, o de garantir que venham ainda muitas sucessoras, nesta e em outras funções de liderança e de grande relevância.

Seguindo esse norte, em minha gestão foi implantado o Programa de Desenvolvimento de Mulheres Líderes, iniciativa que visa a valorização e a capacitação continuada de nossas irmãs. Um curso que, uma vez assegurados os seus direitos, há de ser sem retorno.

Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará