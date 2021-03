Mulheres, escrita e ficção científica

De acordo com Amanda Pavani (2017), apesar de várias obras clássicas de ficção científica terem sido escritas por mulheres, os principais nomes usados para referenciar essa literatura ainda são majoritariamente masculinos.

A falta de reconhecimento da presença feminina na constituição do Sci-fi já é antiga, entretanto, vem sendo bastante discutida recentemente, sobretudo por acadêmicas como Ana Carolina Fiuza e Susana Bornéo Funck, que analisam a perspectiva do gênero nas narrativas dessas histórias.

Tais publicações são interessantes uma vez que evidenciam a importância de muitas escritoras (Octavia Butler, Ursula K. Le Guin, Emília Freitas, etc) que ajudaram a tornar a literatura Sci-fi o que é hoje: uma forte inspiração para grandes produções midiáticas de sucesso, como foi o caso de Frankenstein, obra escrita por Mary Shelley, publicada em 1818, que incorpora o estilo gótico e o horror, considerado pioneiro da ficção científica.

Mesmo sendo referência para muitas produções cinematográficas que foram desenvolvidas e uma história que permanece estimulando reflexões sobre a ciência e a humanidade, o livro recebeu diversas críticas quando a identidade de Mary Shelley foi revelada. Por ser mulher e por ter escrito o livro com apenas 21 anos de idade, a autora sofreu várias acusações quando finalmente recebeu os créditos da narrativa.

Dentre elas, a de não ser escritora original da obra mas sim o seu marido, Percy Shelley, já reconhecido no meio literário como um poeta romântico de sucesso. Essa situação, no entanto, era muito comum em tempos onde as mulheres precisavam publicar usando pseudônimos que não revelassem suas verdadeiras identidades no cerne de uma sociedade que desvalorizava e que ainda hoje precisa reconhecer a escrita feminina e o seu enorme potencial na ficção.

O caso de Mary Shelley, assim como de tantas outras autoras que foram invisibilizadas por suas escritas, nos mostra a importância de reconhecer a literatura feminina na elaboração de grandes narrativas e a necessidade de quebrar barreiras sociais que permanecem fomentando preconceitos de gênero.

Lorena Santos

Pesquisadora em sociologia