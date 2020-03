Mulheres e uma cidade melhor

A celebração em torno do Dia Internacional da Mulher a cada ano é um marco que simboliza a data para exaltarmos as mulheres em suas virtudes e em seu relevante papel para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas ressaltam que o exercício de empoderar as mulheres tornou-se essencial para estabelecer esses novos parâmetros sociais, ajudando a construir economias fortes com os objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos internacionalmente reconhecidos, além de melhorar a qualidade de vida para as mulheres, homens, famílias e comunidades e impulsionar operações e metas dos negócios.

Nesse aspecto, quero destacar o protagonismo das mulheres que fazem a gestão da Prefeitura de Fortaleza. Somos uma parcela expressiva de mulheres que agregam valor aos serviços ofertados, quer na área da gestão, no planejamento ou na execução direta de ações e programas.

Temos, na Prefeitura, 23.284 mulheres que fazem a diferença no serviço público e buscam transformar Fortaleza em um lugar melhor para todos. As mulheres representam 60% do quadro de servidores efetivos, comissionados, bolsistas e residentes da Prefeitura de Fortaleza.

O foco do cotidiano dessas mulheres envolve a melhoria na qualidade de vida de milhares de pessoas, buscando a transformação em nossa cidade. Esse valor contributivo inclui desde as que estão em cargos de gestão até aquelas que executam atividades na ponta. São mulheres que se destacam na promoção da saúde, da educação, da assistência social e da infraestrutura, com trabalho árduo em prol do desenvolvimento social e econômico de nossa Fortaleza.

Agradecer a essa força feminina que movimenta nossa cidade e inspira gerações é imperativo e essa inspiração nos permite que continuemos avançando em políticas públicas de garantia dos direitos humanos.

Carol Bezerra

Primeira-dama de Fortaleza