Mulheres com deficiência e violência doméstica

A violência de gênero é um grave problema social, presente em larga escala mundial. Os atos abusivos contra as mulheres são praticados independentemente de classe social, idade, raça, religião ou grau de instrução. No último Atlas da Violência 2021, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) foi verificado que no ano de 2019, 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil. Esse número inclui tanto as mortes violentas em razão de sua condição de gênero feminino, como também as mortes derivadas da violência urbana e outras causas.

Dentre as vítimas de violência, o grupo de mulheres com deficiências merece especial atenção, pois além de serem vítimas de agressões domésticas, também encontram dificuldades para enfrentar e sair dessa situação, isso em razão das barreiras existentes e da insuficiência das políticas públicas para o segmento.

É bastante preocupante a realidade trazida pelos dados do Atlas da Violência. Segundo o relatório, “os dados de 2019 indicam que a violência doméstica representou mais de 58% das notificações de violência contra pessoas com deficiência, seguida por violência comunitária (24%). Em termos de sexo, a violência doméstica é ainda maior para as mulheres (61%)”.

As mulheres com deficiência são duplamente vulnerabilizadas, por sofrerem as discriminações próprias do gênero feminino e em razão de sua deficiência. Além das agressões físicas, são comuns condutas como rejeições e discriminações, além da prática de bullyng contra as vítimas. Todas essas formas de violência geram danos à autoestima da mulher que se vê constantemente humilhada diante do agressor. É importante que sociedade e Estado se mobilizem para superar as situações de violação com políticas públicas capazes de acolher e criar condições para a superação dessa situação.

O que algumas vítimas de violência podem não saber é que têm garantido o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, mediante atendimento específico e humanizado. O direito está previsto no art. 28 da lei Maria da Penha, sancionada em 2006, e faz com que todas as unidades da Defensoria Pública do país tenham uma frente de trabalho voltada ao atendimento de mulheres.

Maria Noêmia Pereira Landim é defensora pública titular do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria Pública do Estado do Ceará